Medische mondkapjes voldoen vaak niet aan de eisen: 'Dit is heel erg zorgelijk'

Medische mondkapjes blijken in veel gevallen niet aan de eisen te voldoen. Certificaten zijn vervalst, of de mondkapjes zelf blijken imitaties te zijn van bekende merken. “Dit is heel erg zorgelijk”, zegt Majid el Mortadi van GreenCycl in Utrecht. Zijn bedrijf heeft in samenwerking met de TU Delft een testopstelling gebouwd om de mondkapjes te keuren.

“Gemiddeld valt 40 procent van de mondkapjes bij ons door de mand. Er zijn dagen geweest dat het een keer zoveel was”, vertelt Mortadi aan Hart van Nederland. Zijn bedrijf test de medische mondkapjes voor zorginstanties, zoals ziekenhuizen en de ouderenzorg.

Vervalst

“Je ziet dat certificaten vervalst zijn of dat maskers zelf worden vervalst. Dan kun je bijvoorbeeld aan het logo of aan andere subtiele dingen zien dat het niet klopt.” Tijdens de test wordt rekening gehouden met vijf indicatoren. Het bedrijf simuleert de beademing van een persoon die ‘iets boven gemiddeld’ aan het werk is. Daarna wordt gekeken hoeveel schadelijke deeltjes het mondkapje tegenhoudt.

“Gemiddeld moet 94 procent van de deeltjes worden tegengehouden. Dan kun je er veilig mee werken”, legt El Mortadi uit. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, wordt er getest in een stoffige ruimte en niet in een klinische omgeving.

Wat de directeur ook opvalt, is dat er soms nogal wat verschillen kunnen zitten in één partij mondkapjes. “De eerste die je test is bijvoorbeeld goed en de tweede ook. Maar de derde voldoet dan ineens voor geen meter.”

’80 procent voldoet niet’

Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven testen ze de medische mondkapjes ook. Daar valt zelfs zo’n tachtig procent af, zegt een persvoorlichter tegen Hart van Nederland. “Soms word je ook verrast door handelaren. Dan denk je: dit zal wel niet goed zijn. En dan komt het toch door de keuring.”

Toch gaan vooral verpleeghuizen met mondkapjes werken zonder ze te laten testen, schrijft het AD zaterdag. Met alle risico’s van dien. Zo stuitte de FIOD, die samen met andere instanties fraude onderzoekt, op meerdere handelaren die gebrekkige mondmaskers hadden verkocht aan zorginstellingen.