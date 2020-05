De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.643.

In totaal zijn er tot nu toe 43.681 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.492 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 410 coronapatiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

Update 08:48 – ‘Snelheid van coronatest cruciaal voor contactonderzoek of app’

De snelheid waarmee een coronatest wordt afgenomen is cruciaal “omdat anders de toegevoegde waarde van contactonderzoek of een contact-app vrij klein is”. Dat zegt epidemioloog Marc Bonten in de Volkskrant op basis van een nieuwe studie van het UMC Utrecht.

Volgens de studie moet er zo min mogelijk tijd zitten tussen het krijgen van de symptomen en het afnemen van de test. “Er is de laatste tijd veel oog voor het belang van testen, maar niet voor de snelheid ervan. Niemand zegt: we moeten zo snel mogelijk testen”, laat Bonten optekenen door de krant.

Update 07:11 – Verpleeghuizen dupe van zwendel met mondmaskers

Zorginstellingen worden op grote schaal geconfronteerd met ondeugdelijke mondkapjes. De maskers bieden niet de beloofde bescherming tegen het coronavirus en certificaten zijn vaak vervalst. Dat meldt het AD zaterdag

Toch gaan vooral verpleeghuizen met mondkapjes werken zonder ze te laten testen. Met alle risico’s van dien. Zo stuitte de FIOD, die samen met andere instanties fraude onderzoekt, op meerdere handelaren die gebrekkige mondmaskers hadden verkocht aan zorginstellingen.

Bij bureaus die voor met name ziekenhuizen de kapjes testen, komt 30 tot 40 procent niet door de keuring. Bij het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven, dat zelf veel maskers test, blijkt 80 procent van de aangeboden mondkapjes niet de beloofde bescherming te bieden.

Update 06:49 -Hoekstra: coronarekening niet op bord ‘gewone’ Nederlander

Als het aan financiënminister Wopke Hoekstra ligt, komt de rekening van de coronacrisis niet op het bord van de gewone man. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Telegraaf. “Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord.”

Hoekstra benadrukt dat iedereen in Nederland de coronacrisis gaat voelen in de portemonnee. Om de financiële klappen op te vangen, wordt er veel geld betaald. Hoekstra zegt dat ondanks die grote sommen geld wat hem betreft geen sprake van belastingverhogingen hoeft te zijn. “Sowieso niet voor burgers”, zegt hij. “Ik denk dat het snoeien van je boom in hartje winter onverstandig is”.

Dat in een crisis mensen met een relatief kleine beurs vaak moeten opdraaien voor de kosten noemt Hoekstra “een onverstandige zet”.

Hij gelooft dat Nederland uiteindelijk uit deze crisis komt. “Het is natuurlijk ook een absolute ramp voor de economie. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat we er uiteindelijk na een diep dal uit zullen komen.”