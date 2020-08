ADO Den Haag-jeugdspeler Max Wang (15) overleden na tragisch ongeval

De 15-jarige jeugdspeler Kairan ‘Max’ Wang van ADO Den Haag is twee weken geleden verdronken in de Noordzee. Op de club was donderdagavond een besloten bijeenkomst, om afscheid te nemen van het talent en om nabestaanden te condoleren.

De Haagse voetbalclub spreekt van een tragisch ongeval, maar volgens De Telegraaf is Max de 15-jarige jongen die twee weken terug verdronk op strand De Zandmotor in Monster. Op verzoek van zijn familie is het nieuws pas nu naar buiten gebracht.

Bloei van zijn leven

De speler van ADO Den Haag onder 16 verhuisde 5,5 jaar geleden met zijn ouders van China naar Nederland. Hij begon met voetballen bij DHC Delft. Sinds 2017 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Eerder dit jaar werd hij uitgenodigd voor het nationale elftal van China onder 16 jaar, maar vanwege het coronavirus ging die reis niet door.

“Vol ongeloof en machteloosheid werden we afgelopen week opgeschrikt door het dramatische bericht over Max,” schrijft algemeen directeur Mohammed Hamdi in een reactie op de clubwebsite. “Een zeer sociale en gewaardeerde jongen, die zowel op als naast het veld in de bloei van zijn leven was. Het is verschrikkelijk, niet te bevatten en raakt ons allen hard.”

Lees ook: Lichaam 15-jarige jongen gevonden op het strand bij Monster

Reddingsactie

Max Wang was op vrijdag 31 juli rond 19.30 uur met twee andere jongens aan het zwemmen, toen zij in de problemen raakten door de sterke stroming. Een passant sloeg direct alarm, waarna een grote zoekactie werd opgestart met meerdere reddingsboten, een helikopter en vele vrijwilligers.

De twee andere tieners konden direct uit het water worden gehaald. Naar de 15-jarige jongen werd de hele avond tevergeefs gezocht. Na twee dagen ontdekten wandelaars zijn lichaam vlakbij het strand.