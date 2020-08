Het lichaam van de 15-jarige jongen die vrijdagavond vermist raakte tijdens het zwemmen is gevonden. Wandelaars zagen hem vlakbij strand De Zandmotor in Monster. Zijn familie is op de hoogte.

De jongen was op vrijdag 31 juli rond 19.30 uur met twee andere jongens aan het zwemmen, toen zij in de problemen raakten door de sterke stroming. Een passant sloeg direct alarm, waarna een grote zoekactie werd opgestart met meerdere reddingsboten, een helikopter en vele vrijwilligers.

Tevergeefs gezocht

De twee andere tieners konden direct uit het water worden gehaald. Naar de 15-jarige jongen werd de hele avond tevergeefs gezocht. Op zaterdag werd verder gezocht, maar helaas wederom zonder resultaat.

