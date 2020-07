Max Verstappen knielt niet voor Black Lives Matter

Max Verstappen heeft via Twitter laten weten voorafgaand aan de Formule 1-race in Oostenrijk zondag niet te knielen als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging.

Coureur en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton riep zijn collega’s eerder op om voor de start van de Grand Prix op één knie neer te dalen, om zo hun steun aan de wereldwijde antiracismeprotesten te tonen. Eerder liet Ferrari-coureur Charles Leclerc ook al weten niet in te gaan op de oproep van Hamilton.

Verstappen laat weten dat hij volledig voor gelijkwaardigheid is en voor de strijd tegen racisme. Maar hij vindt ook dat iedereen zelf moet kunnen bepalen waar en wanneer hij of zij dit wil uiten. De coureur stelt dat iedere coureur zelf moet bepalen of hij knielt, en dat hij volledig achter hen staat in die keuze.

I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2020