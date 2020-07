Black Lives Matter-kunstwerk in Eindhoven na één dag besmeurd met verf

Een groot Black Lives Matter-kunstwerk in Eindhoven is één dag na de onthulling al beklad. Vandalen zouden emmers verf over het werk heen hebben gegooid.

Dat meldt ED.nl. Het kunstwerk, gemaakt door diverse Eindhovense graffitikunstenaars, werd vrijdag onthuld op het Ketelhuisplein in Strijp-S.

Emmers verf

Vandalen zouden zaterdagavond rond 21.00 uur enkele emmers verf over de tekst heen hebben gegooid. Op social media gaan beelden rond van die actie. Het kunstwerk is deze week gemaakt op initiatief van het Eindhovense EMOVES.

Beeld: SQ Vision