Een jaar nadat Chateau Meiland er met de Gouden Televizier-Ring vandoor ging, is Martien Meiland opnieuw in de prijzen gevallen. De voormalig kasteelheer heeft donderdag tijdens het Televizier Gala in Amsterdam de Televizier-Ster Talent in de wacht gesleept.

De voormalig kasteelheer is na het succes van zijn realityserie aan de slag gegaan als presentator. In het afgelopen jaar presenteerde hij voor SBS6 Cash or Trash en binnenkort krijgt hij een rol in de nieuwe kennisquiz Bingo!.

Meiland kreeg van de stemmers de voorkeur boven Bram Krikke (PowNed) en Holly Mae Brood (RTL 5). Brood was vorig jaar ook al genomineerd maar zag de prijs toen naar Nienke Plas gaan.

Speech Martien Meiland ging vorig jaar beter

Martien Meiland viel donderdagavond voor het tweede jaar op rij in de prijzen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Na de Ring voor Chateau Meiland mocht de oud-kasteelheer dit jaar de Televizier-Ster Talent in ontvangst nemen. Het speechen ging hem dit jaar naar eigen zeggen echter minder goed af.

“Daar sta ik dan weer voor de tweede keer. Dat kan je toch niet verzinnen”, reageerde Meiland blij. “Ik wil alle kijkers enorm bedanken voor het stemmen.”

De realityster wist vervolgens niet zo goed meer wat hij moest zeggen. “Ik ben helemaal de weg kwijt. Vorig jaar kon ik dat zo goed, dat speechen. Nou, bedankt allemaal. Au revoir.”

Chantal Janzen en Tim Hofman ook in de prijzen

Chantal Janzen mag zich voor het derde jaar op rij de favoriete presentatrice van Nederland noemen. Donderdag won ze tijdens het Televizier Gala in Amsterdam haar in totaal zesde Televizier-Ster. Daarmee vestigt de RTL 4-presentatrice een record.

Het YouTube-programma #BOOS van Tim Hofman heeft de Televizier-Ster voor beste onlinevideoserie gewonnen. Daarnaast werd Hofman ook nog verkozen tot beste presentator. Ook daarvoor ontving hij een Televizier-Ster.

ANP