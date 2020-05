Opmerkelijke Marktplaats-advertentie: wie heeft nog een voetbalveld over?

Voetballen zonder veld is lastig. En dat is precies het probleem van voetbalvereniging De Treffer ’16 uit het Drentse Tweede Exloërmond. De club heeft na geruzie met een andere club in het dorp geen voetbalveld meer. In de hoop toch een geschikte lap grond te vinden zoeken ze hun heil nu op een opmerkelijke plek: Marktplaats.

Het veld mag in ‘gebruikte’ staat zijn, en de huur is ook nog ‘nader overeen te komen’. Wel moet het grasveld aan de eisen van de KNVB voldoen, zodat de amateurclub er wedstrijden kan spelen. Dus heb je een veld dat minimaal 100 bij 64 meter groot is, dan vraagt de club contact op te nemen.

Rivaliteit

De problemen voor de club begonnen door geruzie met het andere team uit Tweede Exloërmond, de voetbalvereniging TEVV. Ze speelden allebei op hetzelfde terrein, maar de clubs waren het niet eens over het gebruik van gedeelde faciliteiten. Vredesonderhandelingen van de gemeente liepen op niets uit, met als gevolg dat beide verenigingen nu helemaal niet meer op de velden mogen voetballen en ze moeten stoppen.

“Wij zijn een jonge en gezonde club met inmiddels 260 leden. Vooral voor de jongeren en ook onze leden van het G-team is het afschuwelijk dat er straks niet meer in het eigen dorp gespeeld kan worden”, liet een woordvoerder van De Treffer ’16 eerder weten aan Hart van Nederland.

Sociale gevolgen

Met een nieuw voetbalveld hoopt de club de voetbalsport voor de bewoners van het dorp te behouden. Daarom zoeken ze een veld in de directe omgeving van het dorp. “Wij willen voorkomen dat onze kinderen stoppen met bewegen, zich straks gaan vervelen en wie weet welke sociale gevolgen hier achterweg komen,” zo staat in de advertentie op Marktplaats te lezen.

