Twee voetbalverenigingen uit het Drentse Tweede Exloërmond hebben het dusdanig met elkaar aan de stok, dat het erop lijkt dat beiden aan het kortste eind trekken. Door al het geruzie heeft de gemeente nu besloten dat het over en uit is met het geruzie. Dat betekent dat beide verenigingen na dit seizoen moeten stoppen.

Het gaat om de oude voetbalvereniging TEVV en de wat jongere club Treffer’16, die beiden op hetzelfde terrein voetballen. De gemeente startte een paar jaren geleden vredesonderhandelingen omdat de clubs het niet eens waren over het gebruik van gedeelde faciliteiten.

260 leden

Uiteindelijk kregen de kibbelende clubs uiteindelijk in 2019 drie opties. Of jullie gaan samen verder, of jullie gaan verder naast elkaar of er wordt helemaal niet meer gevoetbald in Tweede Exloërmond. De derde optie is nu dus uitgekomen. “Wij zijn een jonge en gezonde club met inmiddels 260 leden. Vooral voor de jongeren en ook onze leden van het G-team is het afschuwelijk dat er straks niet meer in het eigen dorp gespeeld kan worden”, aldus een woordvoerder van Treffer’16.

Bij tegenstander TEVV zijn ze iets minder spraakzaam tegenover de media. Ze hebben eigenlijk helemaal geen zin om de vuile was buiten te hangen. “We willen het allemaal niet opblazen, het is gewoon heel vervelend voor iedereen”, aldus voorzitter Mans van der Laan.

Petitie gestart

Inmiddels is er een petitie gestart waarin de gemeente Borger-Odoorn wordt opgeroepen de voetbalvelden te openen. De petitie heeft in twee dagen al meer dan 900 handtekeningen opgehaald. Dat is veel, zeker als je je bedenkt dat er slechts 2.300 mensen wonen in 2e Exloërmond.