De Irakese kapper Nejervan Bamerny zet zijn kapsalon zondag in voor een bijzonder doel. Hij doneert zijn gehele dagopbrengst aan de zieke Marina (39). Zij heeft vanwege een zeldzame bindweefselaandoening ruim 100.000 euro nodig voor een operatie in Barcelona.

Constante pijn, oververmoeidheid, bewustzijnsverlies en moeilijk kunnen ademhalen. De Hoofddorpse Marina Brinkman heeft hier dagelijks mee te maken door de bindweefselaandoening hypermobiele EDS (Ehler Danlos Syndroom). “Door de nekoperatie wil zij haar zelfstandige leven als moeder van drie kinderen terugkrijgen”, vertelt haar man Remco Brinkman aan Hart van Nederland.

Geen raad

Jarenlang liep Marina rond met onverklaarbare klachten waarmee doktoren geen raad wisten. Ze had hevige hoofdpijnen, hernia’s, extreme verschillen in bloeddruk en ging steeds slechter lopen. Er werd vooral gedaan aan symptoombestrijding en niet verder gezocht naar een oorzaak van alle klachten samen. “Eind juni zijn we met haar medische dossier naar een arts in Barcelona gegaan. Hij concludeerde dat ze lijdt aan hypermobiele EDS met als complicatie CCI/AAI, oftewel instabiliteit van de nek”, vertelt Remco Brinkman.

Lees ook: Veel mogelijke donoren voor doodzieke Tyrel: ‘Dit betekent nieuw leven voor hem’

De bindweefselaandoening is op zichzelf niet heel zeldzaam, maar de complicatie van Marina is dat wel. “Mensen met EDS hebben zwakker bindweefsel, waardoor gewrichten heel beweeglijk zijn en snel uit de kom schieten. Bij Marina zijn door de instabiliteit haar nekwervels ingezakt en hierbij wordt een belangrijke ader bekneld. Hierdoor krijgen de hersenen minder zuurstof en vocht en dat maakt deze ziekte heel gevaarlijk voor haar”, vertelt Remco Brinkman.

Een gedeelte van de dag draagt Marina een nekbrace om de druk op de ader wat te verlichten. Hierdoor is ze alerter, kan ze beter ademen en kan ze soms zelfs een stukje lopen. “Maar ze mag dit ook niet te lang dragen, anders worden haar wervels nog zwakker.”

105.000 euro nodig

En dus is de hoop gevestigd op die peperdure operatie in Barcelona. “We hebben 105.000 euro nodig voor de operatie, het verblijf ter plaatse en de nacontroles.” Vrienden en familie hebben daarom al verschillende inzamelingsacties gehouden. Er is bijvoorbeeld gecollecteerd in de Haarlemmermeer, er heeft een vliegtuig rondgevlogen met een spandoek en er staat sinds een aantal weken een donatiebox in de kapsalon van Nejervan in Hoorn. “Iedereen heeft recht op een gezond leven. Marina heeft haar gezondheid niet mee en de verzekering kan haar niet helpen. Daarom doe ik dit”, vertelt Nejervan Bamerny van Beauty en Kapsalon Beloofd in Hoorn.

Gehele dagopbrengst

Zelf heeft Nejervan het financieel ook niet heel breed, vandaar de donatiebox. “Ik gooi al een aantal weken mijn fooi daarin en klanten doneren na hun bezoek ook wat geld. Maar zondag gaat mijn gehele dagopbrengst naar Marina.” Om de actie kracht bij te zetten heeft hij posters op het raam gehangen en een bord voor de deur gezet. “En ook wij hebben als gezien de actie van Nejervan gedeeld op sociale media. We kennen hem dus niet persoonlijk, maar zo ontzettend lief dat hij dit doet”, sluit de man van Marina af.