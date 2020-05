Mannetjeskalkoen broedt in de steek gelaten ganzeneieren uit

Normaal worden bij Kinderboerderij Jeugddorp de Glind in De Glind kinderen opgevangen in een pleeggezin, omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Maar nu is er een wel erg bijzonder pleeggezin ontstaan. De kalkoenen hebben zich ontfermd over in de steek gelaten ganzeneieren.

De moedergans van de boerderij heeft haar eieren achtergelaten, terwijl er nog twee weken op de eieren moesten worden gebroed. Zonder broedende moeder, zouden de ongeboren ganzenkuikens het niet overleven.

Gelukkig was daar opeens de mannetjeskalkoen van de kinderboerderij. Hij bleek een diep moederinstinct te bezitten en ontfermde zich over de eieren. Inmiddels is één van de eieren uitgekomen. Het ganzenkuiken maakt het goed in het nieuwe gezin en de mannelijke kalkoen en zijn vrouwtje zijn erg trotse pleegouders. De overgebleven eieren zal hij de komende dagen uitbroeden.

Weer wennen aan moeder

Medewerkers van de kinderboerderij doen op dit moment hun best om de ganzenkuikens op een gegeven moment weer te laten wennen aan hun eigen biologische ganzenmoeder. Wellicht dat de moeder na enige tijd de opvoeding kan overnemen. Dit is van belang, omdat de ganskuikens gaan zwemmen.

Doorgaans is het mannetje niet betrokken bij het broedproces en het opvoeden van de kuikens. Daarnaast is het ook nog eens bijzonder dat een watervogeljong wordt opgevangen door een bosvogel. De twee soorten communiceren namelijk niet op dezelfde wijze.