Man (26) uit Zoetermeer langer vast voor dood 35-jarige vrouw

Het voorarrest van een 26-jarige man uit Zoetermeer is met veertien dagen verlengd. Hij wordt ervan verdacht een 35-jarige vrouw met geweld om het leven te hebben gebracht in Den Haag, meldt het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een woning aan de Wognumstraat in Den Haag. Zondag deed de politie groot onderzoek in de woning. Ook werd de identiteit van de vrouw onderzocht. Uiteindelijk bleek de vrouw enkele weken eerder als vermist te zijn opgegeven.

Maandag maakte de politie bekend dat de 26-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden in verband met haar overlijden.

