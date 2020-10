Doorgedraaide man duwt andere man op spoor op station Ede-Centrum

Op station Ede-Centrum is vrijdagavond een man op het spoor geduwd door iemand die helemaal doorgedraaid was. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij. De politie heeft de duwer aangehouden, hij was onder invloed.

Het incident gebeurde rond 20.15 uur op het station in de Gelderse plaats. Een 47-jarige inwoner schreeuwde en viel andere mensen op het perron lastig. Volgens de politie ging de man “behoorlijk door het lint”. Op een gegeven moment gaf hij iemand een duw.

Lees ook: Vrouw (21) poept onder invloed van lachgas op het spoor in Eindhoven

Het slachtoffer, een 61-jarige man uit Ede, viel hierdoor en kwam op het spoor terecht. Gelukkig voor hem kwam er op dat moment geen trein aanrijden. Toegesnelde agenten konden de duwende man in de kraag vatten. Hij bleek onder invloed te zijn.

De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord als hij ontnuchterd is. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan wegens doodslag.

Beeld: Google Streetview