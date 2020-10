Vrouw (21) poept onder invloed van lachgas op het spoor in Eindhoven

View this post on Instagram

Vrouw onder invloed van lachgas poept op treinrails. Vannacht rond 04:00 uur ontvingen wij bovenstaande melding van de NS veiligheid en service. Ter plaatse bleek dat de vrouw nauwelijks kon lopen, haar spraak was aangetast en ze had bevriezingsletsel op haar handen en mond. Lachgas leidt tot gezondheidsproblemen en is verslavend! Ik zie een sterke toename in het aantal gebruikers en incidenten rondom lachgas. Ik sprak de laatste maanden meerdere ervaringsdeskundigen die beweren dat lachgas gevaarlijker is dan harddrugs. Laten we dit probleem niet onderschatten! #Lachgas #gevaarlijk #verslavend #gezondheidsproblemen #dontdodrugs