Man mishandeld bij station Amsterdam Sloterdijk, politie gaat uit van homogerelateerd geweld

Vlakbij station Amsterdam Sloterdijk is vrijdagmiddag een man mishandeld door een groepje jongeren. De politie houdt rekening mee dat het gaat om homogerelateerd geweld. De mishandeling gebeurde rond 14.30 uur op het Orlyplein nadat het slachtoffer werd nageroepen door een groepje jongeren.

Volgens de man werd hij uitgescholden voor ‘homo’. Toen hij daar iets van zei ontstond er een vechtpartij. Hierbij werd het slachtoffer enkele keren geschopt en geslagen.

De man hield er lichte verwondingen aan over. Naar het ziekenhuis gaan was niet nodig. Volgens AT5 is het groepje jongeren na de uitgelokte vechtpartij weggerend.

Getuigen

De hulpdienst neemt de zaak hoog op en vraagt getuigen zich te melden. Mensen die meer hebben gezien van de mishandeling kunnen zich melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.