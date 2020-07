De politie heeft dinsdagmiddag in een flat aan de Zaagmolen in Assen een dode man gevonden. Volgens buren lag de man er mogelijk al een hele tijd: hij was al maanden niet meer gezien en er hangt nog een kerstster op de deur.

De politie laat woensdagochtend aan Hart van Nederland weten dat de man een natuurlijke dood gestorven is. Over hoe lang hij al in het huis lag, kon een woordvoerder niet zeggen. Het onderzoek naar de dood van de man is nog in volle gang.

‘Hier klopt iets niet’

“Het was een hele rustige en stille man”, vertelt buurman Adriaan Hummel. “Ik heb hem een hele tijd niet meer gezien, dacht dat hij misschien verhuisd was.” Verschillende buurtbewoners laten weten dat iedereen in de wijk erg op zichzelf is, en dus kende niemand de bewuste man erg goed. “Ik zei alleen hallo als we elkaar tegen kwamen”, vertelt Adriaan.

Lees ook:¬†Elly Leeflang (72) lag ‘vermoedelijk al jarenlang’ dood in haar huis, buren voelen zich misleid

“Ik heb hem al heel lang niet meer gezien”, vertelt een buurvrouw. “Ik denk dat hij er al wel een jaar ligt. We hoorden eigenlijk ook nooit geluiden uit het huis komen. Ik heb al vaker tegen mijn dochter gezegd: hier klopt iets niet.”¬†Adriaan zegt dat hij weleens “aparte luchtjes” heeft geroken, “maar ik dacht dat dat gewoon aan de afzuiging lag.”

‘Triest dat dit gebeurd is’

Het was buren wel opgevallen dat er eigenlijk geen bezoek meer langskwam. “De schoonmaakster zagen we ook al niet meer komen”, zegt de buurvrouw. “Ik denk dat hij weinig contacten had, je zag nooit veel visite naar binnen gaan.” Een andere geschrokken buurvrouw vindt het “triest” dat het overlijden van de man onopgemerkt is gebleven. “Maar dat is mij ook nooit opgevallen.”

De Assense heeft er spijt van dat ze niet eerder aan de bel heeft getrokken. “Ik ben dom geweest.”