Deze man wordt gezocht voor dodelijke steekpartij bij Pier Scheveningen

De politie heeft de naam en foto’s verspreid van een man die wordt gezocht in het onderzoek naar een dodelijke steekpartij bij de Pier van Scheveningen. Het gaat om Tyrece Raoul Balbin (20) uit Amsterdam. Bij de steekpartij op 10 augustus overleed de 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam.

De foto’s van Tyrece Raoul Balbin, die ook bekend staat onder de namen Tyloose of TY, werden dinsdagavond verspreid in het regionale opsporingsprogramma Team West. Later op de avond worden ze ook getoond op landelijke televisie, in Opsporing Verzocht.

Steekpartij om drillrap?

Volgens de politie had hij tijdens de steekpartij een vuurwapen bij zich. Eerder zijn in de zaak al meerdere jongeren opgepakt, maar de politie is nog dringend op zoek naar de man die tijdens het incident een vuurwapen trok. De verdachte houdt zich schuil voor de politie.

De steekpartij was het gevolg van een ruzie tussen twee groepen jongen. Het incident zou hebben te maken met een conflict tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Op beelden van de bewuste avond is te zien hoe een ruzie uitbreekt en iemand rondrent met een vuurwapen

Verdachten zitten vast

De vier verdachten die al eerder zijn gearresteerd zijn twee 20-jarige Amsterdammers en twee Rotterdamse tieners van 17 en 19 jaar. De Amsterdammers zitten vast op verdenking van doodslag in vereniging. De 19-jarige Rotterdammer wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging. De 17-jarige Rotterdammer wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld.

Mensen die meer informatie hebben over de man worden opgeroepen contact op te nemen met de recherche via telefoonnummer 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Politie