De politie in Enschede is een grondig onderzoek gestart naar het mogelijk bezit van kinderporno door een bewoner van de wijk Pathmos. De man werd donderdagavond in zijn huis lastig gevallen door verschillende wijkbewoners.

Donderdagochtend kwam er bij de politie een melding binnen dat de Enschedeër in het bezit zou zijn van kinderporno. In de avond kwamen verschillende bewoners uit de wijk bij de woning langs en vielen de man lastig. Ook werden ruiten ingegooid en werd het huis onder andere beklad met het woord ‘pedo’.

Lees ook: Gemeente en politie veroordelen vernielingen bij woning veroordeelde pedo Harderwijk

De politie is meteen is samen met speciaal opgeleide zedenrechercheurs een grondig onderzoek gestart naar het mogelijk bezit van kinderporno. Bij dit onderzoek is niets gevonden en de politie benadrukt dat de belaagde bewoner op dit moment ook geen verdachte is. Op dit moment verblijft hij op een andere locatie.

‘Geen eigen rechter spelen’

Een politiewoordvoerder zegt vrijdag tegen Hart van Nederland de emoties van de buurtbewoners te begrijpen en dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Wel vraag de politie met klem om de rust te bewaren. “Het kan niet zo zijn dat iemand voor eigen rechter gaat spelen”, aldus de zegsvrouw. “Dat kan het onderzoek en de eventuele rechtsgang alleen maar frustreren.”

Lees ook: Boetes voor oma en moeder wegens waarschuwen buurt voor zedendelinquent

Op dit moment worden de buurtbewoners die de woning hebben beklad niet verdacht van een strafbaar feit, zo laat de woordvoerder weten.

Foto: SPS Media