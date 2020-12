Een 34-jarige inwoner van Zutphen is maandag aangehouden nadat hij eerder die dag met de Tweede Kamer had gebeld om bedreigingen aan het adres van premier Mark Rutte te uiten. Dat meldde de politie dinsdag.

De politie kreeg de man al snel in beeld. De verdachte kon in zijn woning worden aangehouden. De man is verhoord en na overleg met de officier van justitie heengezonden met een dagvaarding voor een snelrechtzitting volgende week.

