Het was nooit de bedoeling geweest om de seksvideo in een vakantiehuisje in de Efteling groot in de publiciteit te brengen. Dat zegt maker Ben Kruijt tegen Hart van Nederland, die claimt dat zijn video voor privégebruik is gemaakt.

In het normale leven is Kruijt glamour- en fetisjfotograaf. Daarnaast maakt hij al 22 jaar erotische films. Maar hij zegt nu verrast te zijn door het opduiken van de seksvideo, die hij afgelopen zomer maakte. “Het is nooit de bedoeling geweest om het in omloop te brengen. En zeker niet dat het de Efteling zou schaden, dus bij dezen al meteen de excuses.”

‘Gewoon in geile bui gefilmd’

Volgens Kruijt zijn hij en een stel vrienden voor hun lol naar de Efteling gegaan. “Daar is het park ook voor bedoeld.” Na afloop ging de vriendengroep naar een gehuurde vakantiehuisje. “Wij waren daar, door de omstandigheden raakt iedereen in een geile bui en is het gewoon gefilmd”, legt de fetisjfotograaf uit.

Het filmpje was niet bedoeld voor groot publiek, en al helemaal niet voor de Nederlandse markt, stelt de maker. “Wij zijn stom geweest te denken hier in de buitenlandse markt iets mee te doen op het internet.” Kruijt zegt dat dit soort video’s in bepaalde landen gewild zijn, en twijfelde nog om de video voor Nederlanders af te schermen.

Een still uit het beruchte pornofilmpje dat werd opgenomen in een vakantiehuisje van de Efteling (tekst gaat verder onder foto)

Bang voor juridische stappen?

De Efteling is niet te spreken over de seksvideo. “Dit past absoluut niet bij de Efteling”, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland. “Het is niet met ons overlegd en er wordt ook Eftelingmuziek in de video gebruikt.” Het pretpark onderzoekt daarom of het mogelijk is om juridische stappen te ondernemen.

Kruijt maakt zich daar weinig zorgen over. “Ik heb geen idee wat voor schade de Efteling hiervan ondervindt.” Toch vindt de fotograaf het jammer dat zijn video nu zo breed in de media wordt uitgemeten. Hij belooft nooit meer in het pretpark, dat ook veel kinderen trekt, te zullen filmen. “Seks combineren met kinderen, elke vorm daarvan is fout.”

‘Opbrengst naar Villa Pardoes’

Als filmmaker zegt hij wel trots te zijn dat zijn seksvideo nu zoveel bekeken is, maar wil het ook goedmaken met de Efteling. Kruijt wil dan ook geld verdienen aan het ‘succes’ van de pornofilm. “Ik heb bedacht dat alle verdiensten die het filmpje nu heeft gehad naar Villa Pardoes te gaan”, zegt hij tot slot.