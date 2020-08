In Hooghalen onder Assen is woensdagmiddag een trein gevaarlijk dichtbij een landbouwvoertuig gekomen. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang op enkele honderden meters van de plek waar drie maanden geleden een machinist omkwam bij een ongeluk. Spoorvakbonden vrezen voor een nieuw ongeluk.

Sinds het incident staat er een buitengewoon opsporingsambtenaar bij de overgang. Vakbonden vinden dat nog niet genoeg. In een gezamenlijke verklaring roepen ze ProRail op onmiddellijk de NABO’s, zoals de overgangen ook wel worden benoemd, te sluiten. “Het gaat hier om mensenlevens en de volgende keer kan het weer raak zijn”, schrijven ze.

Tot die tijd moet de maximumsnelheid ruim worden gehalveerd en moeten machinisten toeteren als ze in de buurt van de overgang komen. Zo kunnen spoorbedrijven laten zien dat ze serieus rekening houden met de angstgevoelens van treinbestuurders.

Mensenlevens in gevaar

Onder machinisten wordt er veel gepraat over onbewaakte spoorwegovergangen, vertelt Caspar Groenland. Hij is machinist en komt daarom geregeld onbeveiligde spoorwegovergangen tegen.

Casper Groenland: ”Bij een onbewaakte overgang ben ik al extra alert. Dan denk je als machinist ‘kan ik er overheen of moet ik actie ondernemen?”’ Op die onbewaakte overgangen kunnen mensenlevens in gevaar gebracht worden. Niet alleen voor de machinist maar ook voor degene die eroverheen gaat of reizigers in de trein, omdat er volgens Groenland altijd iets kan gebeuren op zo’n overweg.

”Wij willen dat de onbewaakte overgangen opgeheven worden of dat ze nog beter beveiligd worden. Dat kan bijvoorbeeld door: een lagere snelheid voor de treinen of een knipperlicht installatie te plaatsen zodat mensen gewaarschuwd worden dat er een trein aankomt. Eigenlijk willen we dit bij alle onbewaakte overgangen en niet alleen bij Hooghalen.”

Verdriet en boosheid

Het overlijden van een machinist in mei, bij een andere overweg in Hooghalen, heeft er flink ingehakt bij het spoorpersoneel.

”Er is veel verdriet onder de machinisten, het is verschrikkelijk om zo een collega te verliezen”, vertelt Groenland verder. Naast verdriet is er ook veel boosheid. Volgens Groenland had dit leed bespaart kunnen worden. ”Er wordt niet snel genoeg gehandeld. We hebben inmiddels een brief gestuurd naar de staatssecretaris en we vinden dat er snel actie ondernomen moet worden. Het aantal onbewaakte spoorwegovergangen moeten snel terugdringen. Wij zijn als machinisten al extra alert, maar er moet een structureel oplossing komen.”

Vrijdag gaat NS-topman Roger van Boxtel naar Hooghalen om met eigen ogen naar de situatie te kijken. De spoorwegmaatschappij onderzoekt ook nog wat er precies is gebeurd bij het incident. Ook een delegatie van ProRail zal naar Drenthe afreizen

ProRail heeft zich als doel gesteld om alle onbewaakte spoorwegovergangen te sluiten. Hierover worden gesprekken gevoerd om dit zo snel mogelijk te bereiken.