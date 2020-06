Kijk hier welke maatregelen worden versoepeld op 15 juni

Op 15 juni worden weer enkele maatregelen versoepeld die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Bekijk hier een overzicht van de aanpassingen.

Reisadvies

De overheid raadt het reizen naar 16 Europese landen niet meer af. Het zijn onder meer Duitsland, België, Italië, Kroatië en de Nederlandse Cariben. Premier Rutte heeft goede hoop dat vóór 5 juli ook nog Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland aan dit rijtje worden toegevoegd. Reizen naar Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijft het kabinet voorlopig afraden, vanwege de hogere risico’s van het coronavirus.

Een aantal landen moeten nog beslissen of ze toeristen toestaan en onder welke voorwaarden. Toeristen uit die landen zijn ook welkom in Nederland, waar zij zich aan de Nederlandse regels moeten houden.

Verpleeghuizen

Verpleeghuisbewoners mogen meerdere bezoekers ontvangen. Alle instellingen waar het coronavirus niet rondwaart moeten weer visite toelaten. Dat hoeft dan meteen ook niet langer één vaste gast te zijn. Verpleeghuizen drongen zelf op snellere versoepeling aan. Zeker voor mensen die hun dood zien naderen is het ondraaglijk om het zo lang zonder hun geliefden te stellen, waarschuwen ze.

Praktijklessen

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hbo en universiteiten gaan weer beperkt beginnen met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten.

Campings

Toiletten en douches op campings mogen weer open. Wel moeten gasten in deze gemeenschappelijke voorzieningen de 1,5 meter afstand aanhouden. Minister Hugo de Jonge verwijst in een brief aan de Tweede Kamer naar een advies dat hij had gevraagd aan het RIVM. Daarin staat dat de hoge luchtvochtigheid in douches waarschijnlijk niet leidt tot meer verspreiding van het coronavirus, zodat het aanhouden van 1,5 meter afstand afdoende is.