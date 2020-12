Tijdens nieuwe lockdown loopt aantal daklozen hard op: 'Herhaling van eerder dit jaar'

Het aantal daklozen neemt toe sinds de coronacrisis. Dat zeggen de daklozenvereniging Valente en het Leger des Heils tegen Hart van Nederland. Horecaondernemer Jamie van Weenen ziet ook in Rotterdam het aantal daklozen toenemen en komt in actie.

Het aantal daklozen liep de afgelopen jaren al op, maar door corona verergert de situatie, zegt directeur Esmé Wiegman van Valente. Aankloppen bij familie of bekenden is door corona bijvoorbeeld lastiger geworden. “Mensen zijn veel meer thuis, werken ook thuis. Dat maakt het lastiger om iemand in huis te nemen”, zegt Wiegman.

Nieuwe lockdown, nieuwe daklozen

Ook komen er volgens haar meer gevallen aan het licht, die voorheen vaak onder de radar bleven. Wiegman doelt op illegale arbeiders, die hier ook illegaal waren gehuisvest. “Nu valt dat werk weg en daarmee komen ze ook op straat te staan. Deze mensen kunnen nergens aankloppen, omdat ze zogenoemde niet-rechthebbenden zijn.”

Het probleem speelde al in de eerste lockdown. “Dankzij extra geld vanuit het rijk zijn veel mensen versneld geholpen aan een dak boven hun hoofd. Maar nu hebben we een nieuwe golf, een nieuw lockdown en dus eigenlijk een beetje een herhaling van eerder dit jaar.”

Verdubbeling in tien jaar tijd

Cijfers van het aantal daklozen sinds de coronacrisis zijn er niet. Maar vereniging Valente krijgt vanuit het hele land signalen over een toenemend aantal daklozen. “Ik merk dat heel duidelijk uit het contact met onze leden”, zegt directeur Wiegman. En ook het Leger des Heils bevestigt die toename. De stichting Moveoo, die dak- en thuislozen ondersteunt in Limburg, heeft de capaciteit inmiddels met 25 procent uitgebreid.

Het aantal daklozen neemt – los van corona – al enorm toe in de afgelopen jaren. Het CBS becijferde vorig jaar dat het aantal daklozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. Vooral veel jongeren raken dakloos.

Volgens Wiegman springen organisaties en overheden wel goed in op de stijging van het aantal daklozen. “Het contact met de gemeentes is heel goed. Instanties als het Rode Kruis staan paraat met spullen. Tijdens de eerste lockdown waren veel plekken waar daklozen terecht kunnen gesloten, maar nu blijft alles wel open.”

Inzameling

Bij restaurant Beach House in het Kralingse Bos in Rotterdam valt het ze ook op dat er sinds de coronacrisis meer zwervers in het bos bivakkeren. “Ik ben begonnen met het inzamelen van winterjassen, slaapzakken en dat soort dingen”, vertelt Jamie van Weenen van het restaurant. Ze schat in dat er dertig tot veertig daklozen overnachten in de Rotterdamse bossen. “Ik zie steeds vaker matrassen tussen de struiken.”

Van Weenen trekt zich het lot van de daklozen zeer aan, omdat ze weet hoe het is om ineens uit je huis te worden gezet en dakloos te zijn. Na het einde van haar relatie belandt ze zelf in de schulden. “De incassokosten liepen zo hoog op, dat ik mijn huis moest verlaten. Gelukkig had ik genoeg mensen om me heen waar ik terecht kon. Als dat niet zo was geweest, was ik ook op straat beland.” Ze benadrukt: “Dit kan iedereen overkomen. Er is maar één verkeerde inschatting voor nodig.”

Spullen uitdelen

Van Weenen heeft inmiddels grote stapels met spullen ingezameld. “Ik heb mijn actie op de Facebookpagina van de zaak gezet. De reacties waren zo hartverwarmend.” Maandagavond gaat ze de spullen uitdelen aan de zwervers in het Kralingse Bos. Ze sluit dan aan bij de Soepbus van het Leger des Heils, die er dan ook staat. Van Weenen hoopt dat andere ondernemers haar voorbeeld volgen.