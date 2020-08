Steeds meer dakloze Oost-Europeanen in Breda: 'Ik slaap op straat en niemand kan mij helpen'

De daklozenopvang in Breda kan de groeiende stroom Oost-Europeaanse daklozen niet meer aan. Door de coronacrisis is een steeds grotere groep werkloos. De stichting De Herberg waarschuwt voor het groeiende probleem.

De 55-jarige Niroslaw komt uit Polen en woont als 23 jaar in Nederland. Door de crisis verloor hij zijn baan als schilder. Sinds kort slaapt hij in een park. “Ik heb geen werk, geen kamer en geen plek met internet om mijn CV rond te sturen. Ik weet niet wat ik moet doen en de gemeente wil ons niet helpen”, vertelt hij.

Hanneke van Herwijnen, directeur van de stichting De Herberg, vertelt hoe ernstig de situatie is. ”De subsidie voor dak- en thuislozen is door de gemeente Breda ingetrokken. De uitbraak van het coronavirus maakt het nog moeilijker. Veel Oost-Europese (seizoens)arbeiders zijn hun werk kwijtgeraakt. Geen werk is geen huis. Sinds 1 juli is er geen noodopvang meer. Omdat de stichting geen subsidie meer krijgt, moeten we mensen – hoe pijnlijk dat ook is – de deur wijzen.”

Tussen wal en schip

Het gaat om zo’n dertig mensen die tussen wal en schip vallen. Niroslaw is één van hen. Hij spreekt de taal en had een goede baan. Hij kwam in beeld bij De Herberg toen hij bij de soepbus in elkaar zakte door gezondheidsproblemen.

De daklozenopvang heeft hem geholpen om parkjes uit te kiezen die rustig zijn en een mobieltje gegeven om mee te bellen. Meer kunnen de 50 vrijwilligers niet doen. ”We hebben geen nachtopvang. Deze mensen hebben nergens recht op. We staan met onze rug tegen de muur”, vertelt Van Herwijnen.

Slapen op straat

Niroslaw is nu een maand dakloos en maakt zich zorgen om zijn toekomst. “Slapen op straat is niet fijn. Overal waar ik een plekje vind om te slapen, word ik weggestuurd door agenten en boa’s. Ook kan ik niet douchen. Om 09:00 uur ‘s ochtends gaan openbare toiletten pas open. Ik kan nergens terecht.”

De gemeente Breda erkent het probleem. “Er lijken nu mensen tussen wal en schip te vallen die niet bij de reguliere dak- en thuislozenopvang terecht kunnen en waar het niet goed mee gaat. De signalen van Stichting de Herberg zijn bij ons bekend en zij hebben ons hier vorige week een brief over gestuurd. Wij willen de geschetste situatie goed bekijken en een gedegen aanpak op maat maken. Het is nu te vroeg om daar op vooruit te lopen”, vertelt een woordvoerster van de gemeente.

Ondertussen probeert Niroslaw aan het werk te komen, maar dat gaat nog erg lastig. Hij heeft geen adres, geen beschikking tot internet en geen auto.