Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.059

In totaal zijn er tot nu toe 48.783 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.828 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 79 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:57 – Ruim 200 meldingen over mogelijke fraude met coronasteun

Bij de overheid zijn meer dan tweehonderd meldingen binnengekomen over mogelijke fraude met coronasteun. Een deel van het subsidiegeld voor noodlijdende ondernemers verdwijnt op buitenlandse rekeningen, wordt contant opgenomen of zelfs vergokt, meldt het AD.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kreeg 145 meldingen, het meldpunt voor banken en accountants – de Financial Intelligence Unit (FIU) – ontving er 40 en uitkeringsinstantie UWV onderzoekt 21 gevallen.

De meldingen gaan over fraude met de NOW-, TOGS-, en Tozo-regeling van de overheid, bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer zijn beland.

Update 07:51 – ‘Ook thuiswonende ouderen zijn eenzaam door coronacrisis’

Niet alleen bij ouderen in verzorgingstehuizen is eenzaamheid flink toegenomen sinds de coronamaatregelen. Ook thuiswonende ouderen kampen met dit probleem. Dat melden de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent op basis van een onderzoek onder 2011 Nederlanders en 3480 Vlamingen.

Zo’n 60 procent van de thuiswonende ouderen mist mensen om zich heen en meer dan de helft ervaart een gevoel van leegte. Bij een derde van de deelnemers is vooral het contact met vrienden en kennissen afgenomen tijdens de quarantainemaatregelen. Ook blijkt ongeveer één op de vijf veel minder contact te hebben met de kleinkinderen of met de buren.

Er is ook positief nieuws. Bij circa 30 procent van de 60-plussers is het contact met de eigen kinderen juist toegenomen en een op de acht heeft ook meer contact met de kleinkinderen. Ook zijn 60-plussers creatief in het onderhouden van hun sociale contacten. Veel ouderen telefoneren en mailen vaker en bijna de helft is meer gaan beeldbellen in de coronaperiode. Slechts 26 procent van de Nederlandse ouderen heeft de weg naar beeldbellen nog niet gevonden.

Update 07:47 – Mogelijk toch ook nog reizen buiten Europa mogelijk

Reizen naar een aantal landen buiten Europa wordt misschien toch nog mogelijk deze zomer. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds maandag is het negatief reisadvies voor zestien landen in Europa opgeheven.

“De verwachting is dat deze zomer de richtlijnen ook voor sommige landen buiten Europa worden versoepeld. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren met andere EU-landen”, aldus het ministerie. Reizen buiten Europa wordt momenteel afgeraden.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers dat onbekommerd reizen er deze zomer niet in zit. “Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer. Maar het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico’s.”

Update 07:30 – Maatregelen verder versoepeld

Maandag is een aantal strenge maatregelen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen versoepeld. Zo is het weer toegestaan om naar een groot deel van Europa te reizen. Ook mag er in sommige verpleeghuizen nu meer dan één vaste bezoeker per bewoner langskomen.

Bekijk hier een overzicht van de versoepelingen.