Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.788

In totaal zijn er tot nu toe 44.888 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.649 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 252 coronapatiënten op de intensive care.

Update 11:10 – Bekende sporters doen oproep

Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat Nederlanders fit en gezond moeten blijven. Dat is de boodschap die zeven bekende sporters zaterdag laten horen in een landelijke advertentie.

Onder andere turner Epke Zonderland en trainers als Louis van Gaal, Sarina Wiegman en Guus Hiddink hebben de oproep ondertekend. Ze willen dat het kabinet werk gaat maken van een vitale samenleving. Volgens hen is daarin een cruciale rol weggelegd voor sport en bewegen.

Update 10:20 – Wie betaalt ongebruikte noodhospitalen?

Niemand weet wie de twee noodhospitalen gaat betalen die eind maart in alle haast werden opgebouwd in Rotterdams Ahoy en het MECC in Maastricht. De bouw van de noodziekenhuizen werd niet gesteund door de andere zorginstellingen in de regio’s en daarom zeggen de zorgverzekeraars dat zij er niet voor betalen.

Dat blijkt uit onderzoeksjournalistiek van Investico voor Trouw, De Limburger en Vers Beton. In de twee tijdelijke ziekenhuizen heeft geen coronapatiënt gelegen. De kosten voor de bouw van de noodhospitalen worden geschat op 14 miljoen euro.

Voor het vergoeden van onvoorziene coronazorg stelden de zorgverzekeraars op 17 maart één voorwaarde: goedkeuring door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In zowel Rotterdam als Maastricht werden de noodhospitalen gebouwd zonder steun van het overlegorgaan.