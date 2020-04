De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.409. In totaal zijn er tot nu toe 37.190 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.381 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 959 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update 19:09 – Veiligheidsberaad van burgemeesters: ‘Het wordt weer drukker op straat’

Het begint weer drukker te worden op straat. Mensen blijven minder binnen, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Mensen die naar buiten gaan houden zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand.

Dat is het beeld van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. “Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de anderhalve meter-samenleving”, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad.

In eigenlijk alle regio’s blijft aandacht uitgaan naar de jeugd. “Jongeren blijven elkaar opzoeken en bij elkaar komen. Maar een waarschuwing volstaat meestal.” Lees hier meer.

Update 18:21 – Brandweer Zeeland ‘heel boos’ over spontane borrel brandweerlieden in Zierikzee

“Ik ben heel boos. Dit is echt onacceptabel”, zegt Ben Ham, manager brandweerzorg in de provincie Zeeland, over een spontaan gezellig samenzijn van enkele van ‘zijn’ brandweervrijwilligers.

Op de post Zierikzee had een van hen vrijdag een lintje gekregen. Na afloop stelde de ploegleider voor nog even met elkaar, een man of twintig, na te borrelen. Omwonenden zagen die bijeenkomst en verwonderden zich er publiekelijk over.

“Ik begrijp heus dat er iets te vieren was”, laat Ham weten, “maar dat soort dingen moet voorlopig worden uitgesteld en later maar eens ingehaald.” Het samenzijn werd overigens snel afgebroken toen de leiding er lucht van kreeg.

Update 17:53 – ‘Wetenschappers bekritiseren gebrek aan openheid corona-adviezen’

Meerdere wetenschappers hebben openlijke kritiek op de werkwijze rond de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Dat meldt Nieuwsuur dat sprak met wetenschappers van verschillende disciplines. Die wijzen erop dat de totstandkoming en onderbouwing van de OMT-adviezen geheim zijn en daardoor niet te controleren en weinig transparant.

Zo verbaast Eric Jan Wagenmakers, hoogleraar methodologie aan de Universiteit van Amsterdam, zich over het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing in de OMT-adviezen. Volgens hem blijft het onduidelijk of de adviezen gebaseerd zijn op de mening van de experts of op hard wetenschappelijk onderzoek.

Ook de Groningse microbioloog Alex Friedrich vindt dat er meer transparantie moet zijn. “Ik ben dit als wetenschapper niet gewend. We spreken juist open met elkaar, we spreken elkaar vooral tegen.”

Update 16:42 – Geen nieuwe bevestigde besmettingen in de provincie Groningen

In de provincie Groningen zijn zaterdag geen nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld. Daarmee blijft het totaal sinds het begin van de uitbraak op 333 mensen met een bewezen Covid-19. Dat is inclusief de dertien overleden mensen in de provincie Groningen.

Vrijdag meldde de GGD in Groningen nog zes nieuwe vastgestelde besmettingen, donderdag negen en woensdag twee.

Update 16:08 – Aantal coronapatiënten op de IC daalt naar 959

Het aantal coronapatiënten dat op een Intensive Care-afdeling verblijft is gedaald naar 959. Dat zijn vier patiënten minder dan vrijdag. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen 922 coronapatiënten op ic-afdelingen in Nederland. Dat zijn er evenveel als vrijdag. De daling zit in het aantal Nederlandse coronapatiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen in Duitsland. Dat aantal is sinds vrijdag met vier gedaald naar 37 patiënten door terugplaatsingen.

Update 15:59 – Eindhovens bedrijf draagt zorg- en logistiek medewerkers warm hart toe

Medewerkers van een logistiek bedrijf uit Eindhoven dragen alle werknemers in de zorg en in de logistieke sector een warm hart toe. Dat deden ze door met de trucks een hart te vormen op het terrein van het bedrijf.

Update 15:54 – ‘Beschermende middelen tegen corona nog steeds niet op orde’

In veel zorginstellingen en verpleeghuizen zijn de beschermende middelen tegen het coronavirus nog niet op orde. Dat stelt NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Veel instellingen geven aan dat de middelen er niet zijn of dat de voorraad beperkt is, terwijl zorgminister Hugo de Jonge twee weken geleden een nieuwe verdeelsleutel bekendmaakte.

Uit een rondvraag van NU’91 blijkt dat men zich met name in de thuiszorg onveilig voelt. Dat komt omdat beschermende middelen daar niet preventief mogen worden ingezet. De voorzitter van de beroepsorganisatie, Stella Salden, noemt het “schokkend” dat op veel plekken de middelen nog niet op orde zijn.

“Hierdoor zijn onze mensen in de frontlinie nog steeds onvoldoende beschermd. Deze beroepsgroep moet te allen tijde zijn werk veilig kunnen doen. Die beschermende middelen hadden weken geleden al op orde moeten zijn, zeker nu er zich in de verpleeghuizen een stille ramp voltrekt.”

Update 15:50 – Video-animaties leggen coronamaatregelen uit in begrijpelijke taal

Stichting Lezen en Schrijven heeft video-animaties in een begrijpelijke taal gemaakt over de coronamaatregelen. Eén op de negen ouders met schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Voor hen is alle informatie over de coronamaatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar veel en ingewikkeld, vindt de stichting.

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De stichting betwijfelt of alle informatie over corona wel duidelijk overkomt bij deze groep. De video’s ‘Corona, wat nu?’ en ‘Wat is 1,5 meter?’ leggen de tips van het RIVM in begrijpelijke taal uit. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid. Een derde video gaat over de maatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op de website lezenenschrijven.nl/corona zijn de drie video-animaties te zien. Iedereen mag deze video’s gebruiken en inzetten.

Update 14:17 – Weer wachtende Duitsers bij de Limburgse grens

Voor de grensovergangen bij Roermond en het naburige Vlodrop stonden zaterdag rond 13.00 uur weer rijen Duitse automobilisten te wachten voor controles door de marechaussee. Die vraagt hun of ze dringend in Nederland moeten zijn. Als dat niet zo is, wordt de Duitsers vriendelijk verzocht om te keren. Sommigen doen dat, anderen rijden echter door. De marechaussee mag hun de toegang immers niet verbieden.

De meeste Duitsers zeggen dat ze in Limburg boodschappen willen doen, of naar boot of camping willen gaan. Maar er zijn ook oosterburen die hun hond in Limburg willen uitlaten. Vooral de automobilisten die van ver komen, zijn niet genegen om te keren na de lange reis.

Update 14:13 – RIVM meldt 120 nieuwe doden en 100 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4409. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 120 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 100 naar 10.381. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.190. Dat zijn er 655 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Update 12:19 – Forse toename coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. Dat meldt Omroep Brabant. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Bijna dertig meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

“Deze stijging van het aantal nieuwe opnames is opvallend en geeft aan dat Brabant ongemeen hard is getroffen door het coronavirus”, zegt een ROAZ-woordvoerder. “Je ziet dat het aantal nieuwe patiënten hoog blijft en soms ook echt piekt.” Een exacte verklaring is er op dit moment nog niet, stelt Omroep Brabant. Vrijdag mochten 106 mensen het ziekenhuis verlaten. Ook dat aantal ligt hoger dan een dag ervoor.

Update 12:04 – Nog geen bewijs voor immuniteit tegen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog “geen bewijs” dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. In een verklaring waarschuwt de VN-organisatie voor uitgifte van zogenaamde “immuniteitspaspoorten”.

Dergelijke documenten of gezondheidsverklaringen kunnen de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.

Chili kondigde afgelopen week aan dat het zou beginnen met het uitreiken van “gezondheidspaspoorten” aan mensen die genezen zijn verklaard van Covid-19. Als er antilichamen worden aangetroffen in hun bloed, zouden ze meteen weer aan het werk mogen.

Update 10:11- Coronacrisis leidt tot toename thuisstudies

Meer mensen zijn de afgelopen weken een thuisstudie gestart, meldt RTL Z op basis van een rondgang langs opleidingsinstituten voor thuis studeren. Nieuwbakken cursisten blijken vooral geïnteresseerd in talen, maar ook zelf het haar leren knippen is populair.

Nu veel Nederlanders thuiswerken, steken zij hun tijd deels in een korte thuiscursus. Opleidingsinstituten LOI, NCOI/NTI en NHA zien de afgelopen weken een stijging in de vraag naar cursussen om thuis te studeren. NCOI meldt een toename van 30 procent, NHA zelfs 40 procent. LOI houdt het op een ‘significante’ stijging.

De talen springen eruit, vooral de ‘vakantietalen’ Spaans en Frans zijn populair. Maar ook de opleiding tot thuiskapper is gewild, melden de opleiders.

Update 09:08 – Oproep ov-bedrijven: mijd bus en trein op Koningsdag

De ov-bedrijven roepen ertoe op het openbaar vervoer op Koningsdag en in de meivakantie niet te gebruiken als ‘uitje’. NS en andere vervoersbedrijven stellen dat alleen met het openbaar vervoer moet worden gereisd als dat echt noodzakelijk is.

“Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het ov echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!”, waarschuwt de NS op zijn website.

Update 07:57 – Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd

Nu mensen door de maatregelen tegen verspreiding van corona vooral thuiszitten, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. Daarom beginnen de ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen fysieke, psychische of seksuele mishandeling van partners, kinderen en ouderen, met als slogan ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’.

Slachtoffers worden gewezen op mogelijkheden om hun verhaal te vertellen of advies te vragen. Datzelfde geldt ook voor mensen in hun omgeving. De campagne wordt gevoerd via televisie en radio en online. Op de speciale website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl zijn concrete tips en adviezen te vinden. Ook kan 24 uur per dag, eventueel anoniem, worden gebeld met Veilig Thuis via 0800-2000.

Update 07:19 – ‘Den Haag moet door coronacrisis gedupeerde prostituees helpen’

Drie partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet actie onderneemt voor vrouwen (en mannen) in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen.”Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijft actie tot nu toe uit, terwijl veel prostituees nu niet eens geld hebben voor voedsel”, melden coalitiepartners CDA en ChristenUnie en oppositiepartij PvdA. Zij roepen het kabinet op om “nu echt in beweging te komen voor deze momenteel zeer kwetsbare groep”.

Volgens hen is een grote groep prostituees niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ze krijgen daardoor geen steun van de overheid en zitten in “acute broodnood”. Sommigen werken nu noodgedwongen thuis door, er kan sprake zijn van uitbuiting en hun gezondheid loopt gevaar.

Ook vragen CDA, ChristenUnie en PvdA om, net als burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, sekssites tijdens de crisis te blokkeren. En ze vragen van het kabinet de garantie dat er genoeg hulpverlening is voor mensen die uit de prostitutie willen stappen.

Update 06:00 – CNV: 1,5 metereconomie vaak onhaalbaar op de werkvloer

De 1,5 metereconomie is nauwelijks haalbaar op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren. “Bij de transportsector, de havens, land- en tuinbouw, het openbaar vervoer en bij rederijen. In vrijwel alle sectoren is de 1,5 meter nauwelijks haalbaar in de praktijk. De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd. Afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Met name bij de drukbezochte bouwmarkten is volgens de vakbondsvoorzitter een veilige werkomgeving ver te zoeken: “Er zijn wel afspraken over veiligheid maar kleinere bouwmarkten zien af van een beveiliger voor de deur,’ stelt Fortuin. “Veel medewerkers hebben bovendien te maken met agressie van klanten.” Fortuin vindt de situatie in bouwmarkten onacceptabel: “Zeker omdat ze nu zo’n topomzet draaien. Wij pleiten voor striktere handhaving van de gemaakte afspraken. Voor een deurbeleid met beveiliging. Momenteel zijn veel bouwmarkten een broeinest voor coronaverspreiding.”

Update 05:23 – Ziekenhuizen willen financiële garanties van overheid

Het Amphia Ziekenhuis wil dat de overheid zich garant stelt voor de verliezen die de ziekenhuizen leiden door het coronavirus. Het ziekenhuis in Breda en Oosterhout zegt door het stilvallen van de reguliere zorg al vele miljoenen euro’s te zijn misgelopen, meldt het AD.

Volgens voorzitter Olof Suttorp van de raad van bestuur van het Amphia verkeert zijn ziekenhuis niet in acuut financieel gevaar. “We zijn financieel gezond, kunnen tegen een stootje. Ons personeel hoeft niet bang te zijn dat de salarissen niet meer kunnen worden uitbetaald. Maar als dit heel lang gaat duren, komen wij mogelijk ook in de problemen.”

Veel ziekenhuizen verkeren wel in financiële nood. Er gaat veel geld naar coronazorg, terwijl er nauwelijks geld binnenkomt, omdat de ‘gewone’ zorg al wekenlang wordt uitgesteld. Afgelopen week kwam er hulp van de ziektekostenverzekeraars. Die zegden toe vanaf 1 mei een maandelijks voorschot uit te keren aan de ziekenhuizen waarmee ze de rekeningen, waaronder die voor salarissen, kunnen betalen.

Update 04:46 – Revalidatiecentra vrezen grote drukte

Nu steeds meer coronapatiënten herstellen van een langdurige ziekenhuisopname, neemt de druk op revalidatiecentra toe, schrijft Trouw. Revalidatieklinieken zien een forse toestroom van patiënten die weliswaar hersteld zijn van Covid-19, maar door een ziekenhuisopname ernstig verzwakt zijn.

Tegelijk met de afname van de druk op de intensive-careafdelingen neemt de druk bij revalidatieklinieken toe. Een landelijk beeld van deze patiëntenstroom ontbreekt. Daarom inventariseert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op dit moment hoe de revalidatieklinieken ervoor staan.

Voorzitter Willem Wiegersma van Basalt in Den Haag, de grootste kliniek voor medisch specialistische revalidatie in Nederland, pleit voor de inrichting van een landelijk coördinatiecentrum voor de spreiding van revalidatiepatiënten. “We worden geconfronteerd met een grote groep nieuwe patiënten. De revalidatiezorg in Nederland kende al lange wachtlijsten en als we niet nu al actie ondernemen voorzie ik dat die wachtlijsten weer gaan groeien.”

Update 03:52 – ‘Vaccin tegen coronavirus lukt niet dit jaar’

Er zal eind 2020 zeker geen coronavaccin voor ons allemaal zijn. Dat stelt Lidia Oostvogels, die namens de Duitse farmaceut CureVac een onderzoek naar een middel tegen het virus leidt. Tegen het AD zegt ze een stuk minder positief te zijn dan de positieve prognoses van de Duitse voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen die beweerde dat er voor het einde van het jaar een vaccin zou kunnen zijn.

Oostvogels: “Ik snap dat ze het zegt. Dit is de belangrijkste hoop die je kunt geven aan mensen, dat er een vaccin komt en dat het leven weer normaal zal zijn. Alle informatie die we nu hebben, wijst erop dat we in de goede richting bezig zijn. Bij elke tussenstap behalen we de resultaten die we moeten behalen. Dus ik heb er goed vertrouwen in. Maar ik kan het niet garanderen. Dat kan niemand op dit moment, nergens op de wereld.”

Volgens Oostvogels duurt het doorgaans tien tot vijftien jaar om een vaccin te ontwikkelen. “Wij zijn in januari begonnen. We hebben veel antwoorden gewoon nog niet. Een vaccin dat perfect werkt in een reageerbuisje, of op muizen, kan bij mensen helemaal niets doen. Je weet het pas als je op mensen kunt testen.We leren veel over het coronavirus, maar weten nog lang niet alles. We gaan in juni of juli eerst op een kleine groep mensen testen. Als dat positief verloopt, kunnen we een paar maanden later een grotere klinische studie doen.”