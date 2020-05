LIVEBLOG | Volg hier het laatste nieuws rondom het coronavirus

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.590.

In totaal zijn er tot nu toe 43.481 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.457 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 410 coronapatiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

Update 03:30 – Toerisme in Zeeland en Rijnmond langzaam weer op gang

Het toerisme in Zeeland en Rotterdam-Rijnmond krijgt weer lucht. De veiligheidsregio’s versoepelen de beperkingen voor toeristische bedrijven. Beide regio’s draaiden het toerisme in maart volledig op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In Zeeland mogen campings en bungalowbedrijven weer 50 procent van de accommodaties verhuren. Dat was in de eerste weken van mei 15 procent, speciaal voor de ‘rustzoekers’. Zeeland verwacht meer toeristen tijdens Hemelvaart en Pinksteren, maar aangezien de Belgische grens nog tot en met 8 juni is gesloten, blijven de Belgen thuis. Ook Duitsers zijn er nog nauwelijks en de horeca is nog gesloten.

Zeeland beslist vrijdag over het heropenen van de vele strandcabines op het strand, voor de opslag van strandspullen. “Er is grote vraag naar en we hebben afgesproken dat we vrijdag een besluit nemen. Dan wordt duidelijk per wanneer de strandhokjes weer gebruikt mogen worden”, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio.

In Rotterdam-Rijnmond is vanaf vrijdag de verhuur van recreatieve verblijven weer toegestaan. Op onder meer de Zuid-Hollandse eilanden geldt komende week de regel dat 25 procent van de verblijven met eigen sanitair mag worden verhuurd. Volgende week, op 22 mei wordt dat opgeschaald naar 50 procent.

Op 29 mei willen Zeeland en Rotterdam-Rijnmond opschalen naar 75 procent. Op 1 juli wordt dat 100 procent, als in Nederland alle (sanitaire) voorzieningen op campings en vakantieparken weer opengaan.

Update 02:41 – ‘Geen zorg 150.000 hartpatiënten door corona’

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat 150.000 tot 200.000 hartpatiënten dit jaar geen zorg krijgen vanwege de coronacrisis. Dat meldt NRC op basis van een rapport dat de beroepsvereniging opstelde in samenwerking met onderzoeksbureau Gupta Strategists.

Het afzeggen en uitstellen van cardiologische zorg leidt tot tussen de 65.000 en 100.000 verloren levensjaren, waarschuwt de NVVC. Al met al is “de schade bij hartpatiënten qua verloren levensjaren vergelijkbaar met de verloren jaren van Covid-slachtoffers”, zegt Ed de Kluiver van de NVVC en bestuursvoorzitter van het Isala Hartcentrum in Zwolle.

Update 01:59 – Kabinet stelt partnertoets verplicht bij nieuwe coronasteun zzp’er

Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen. Nu de coronacrisis langer duurt, vindt staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) dat voortzetting van de zogeheten Tozo-regeling gepaard moet gaan met strengere voorwaarden. Dat zeggen Haagse bronnen die inzage hebben gehad in de plannen tegen het FD.

De invoering van de partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp’ers in ‘broodnood’ beroep doen op de zzp-regeling. Tot nu toe stelde het kabinet bewust nauwelijks eisen aan de aanvragers, onder het devies dat snelheid boven zorgvuldigheid ging. Sociale Zaken volstond met een ‘moreel appel’ om geen misbruik te maken van de zzp-bijstand, die maximaal € 1500 per zzp’er maand bedraagt. Het kabinet trok er van maart tot en met mei al € 3,5 mrd voor uit.

Nu zullen zelfstandigen die een beroep willen doen op de verlengde regeling, schriftelijk moeten verklaren dat hun partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen. De gemeenten, die belast zijn met de uitvoering, hebben daarmee een handhavingsinstrument om onterechte steun achteraf terug te vorderen. Sinds de invoering hebben ruim 440.000 zelfstandigen aangeklopt bij hun gemeente voor steun.

Update 00:46 – FIOD wil ‘verdienmodel’ voor coronafraudeurs in de kiem smoren

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft z’n handen vol aan meldingen van fraude, waarbij misbruik wordt gemaakt van de huidige coronacrisis. Dat meldt De Telegraaf. Met snelle acties worden coronafraudeurs door FIOD-rechercheurs beentje gelicht.

“Kwaadwillenden zien corona als een verdienmodel”, zegt FIOD-teamleider Martine Suijkerbuijk over de grote hoeveelheid signalen van fraude die bij de opsporingsdienst binnenkomen. De dienst kent sinds kort een nieuwe aanpak, om te zorgen dat het misbruik direct stopt. In veel gevallen gaan FIOD-rechercheurs bij de verdachten langs, zonder ze aan te houden. “We bellen aan en zeggen ’luister, we hebben je in de smiezen. Stop ermee’.”

Afgelopen twee maanden kwamen er bij de opsporingsdienst maar liefst tweehonderd signalen van ’corona-fraudes’ binnen. Verreweg de meeste tips gaan over oplichtingszaken met beschermingsmiddelen, waarbij grof geld wordt gevraagd voor niet bestaande medische mondkapjes. De laatste weken komen daar signalen bij over misbruik van de steunmaatregel voor zzp’ers, waarmee zelfstandigen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van vierduizend euro