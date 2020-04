Op vakantie in eigen land of blijven we dit jaar thuis?

Met het vliegtuig naar Spanje of lekker kamperen in de Ardennen, het zit er voorlopig even niet in. Desondanks overwegen Nederlanders om dit jaar toch op vakantie te gaan, maar dan in eigen land.

Volg in ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus

Een van de vakantieverhuurders die zich voorbereidt op een stroom aan Nederlandse toeristen is Callinghe in het Noord-Hollandse Callantsoog. “Op dit moment is het drama, maar ik verwacht wel dat er in de loop van het jaar een golf aan reserveringen komt”, vertelt directeur Carlo Petrus. “Ik voorzie zelfs een prijsstijging.”

Lees ook: Coronacrisis of niet, veel Nederlanders willen niet meer op zomervakantie

Wel neemt Callinghe extra maatregelen om de vakantiehuisjes ‘corona-proof’ te houden. “Behalve dat we de woningen goed schoon houden, kunnen we de vakantiewoningen alleen verhuren aan stellen of gezinnen. Boekingen voor groepen van 18-32 personen kunnen we niet meer doen.”

Onzekere situatie

Vorig jaar gingen veertien miljoen Nederlanders op vakantie. Dit jaar zullen dat er veel minder zijn, verwacht trendwatcher en onderzoeker Kees van der Most van Trends & Tourism.

Volgens Van der Most komt dat door de onzekere situatie waar Nederlanders nu in zitten. “Door die onzekerheid vinden consumenten het moeilijk om een beslissing te nemen over hun vakantieplannen, want vakanties vinden altijd in de toekomst plaats.”

Lees ook: Hotels starten rustig aan weer op: ‘Mensen zoeken weer ontspanning in een andere omgeving’

Maar de behoefte om op vakantie te gaan, blijft. “Mensen willen er wel op uit, maar zullen het vanwege de maatregelen dichter bij huis gaan zoeken”, verwacht de trendwatcher. “Dat zullen vaak de bungalows en huurhuisjes zijn in rustige gebieden.” Vooral gezinnen en stellen zullen kiezen voor dat soort accomodaties op plekken in Limburg, Gelderland of aan de kust. “Mensen die alleen reizen hebben andere behoeftes en zullen eerder voor een hotel kiezen.”

Minder onbezorgd

Een vakantie is dit jaar door de corona-maatregelen wel een stuk minder onbezorgd. “Even naar het zwembad gaan, een museum bezoeken of lekker shoppen kan niet meer onbezorgd. En dat is wel wat mensen die op vakantie gaan graag willen: zorgeloos zijn.”

Richtlijnen RIVM

Het RIVM laat aan Hart van Nederland weten dat op vakantie gaan in eigen land mag, mits reizigers zich aan de richtlijnen houden. Op campings moeten daardoor gemeenschappelijke douche- en wasvoorzieningen gesloten blijven. Campinggasten moeten dus een eigen caravan of stacaravan hebben.

Ook hotels moeten hun beleid aanpassen. Zo mogen restaurants in hotels niet actief zijn en moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. “Dit betekent ook dat gasten moeten wachten op de lift als er al iemand in zit of aan de kant moeten gaan zodra ze iemand tegenkomen in het trappengat. Maar als reizigers zich hier aan houden, kunnen ze gerust op vakantie in eigen land.”