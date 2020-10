Deze familie heeft 600.000 stukjes lego: 'De verslaving is er van jongs af aan ingegroeid'

De coronacrisis zorgt niet alleen voor een record verkoop van puzzels, ook lego doet het erg goed. En dat is goed nieuws voor de familie Hoexum uit het Friese Drogeham. Zij hebben een webshop met maar liefst 600.000 kleurrijke stukjes en zien hun verkoop verdrievoudigen.

Als je iets bijzonders wil, of net op zoek bent naar dat ene ontbrekende steentje, ben je bij Ronald en Eline Hoexum aan het goede adres. “Het gaat de hele wereld over. Korea, Rusland, je kan het zo gek niet bedenken”, vertelt Ronald over hun succes.

“Het begon vier jaar geleden, we hadden toen zo’n 100.000 stukjes.” De twee woonde destijds nog in een ander huis. “Als je dan ‘s avonds op de bank wil zitten en dozen aan de kant moet schuiven, wordt het tijd om te verhuizen”, grapt Ronald. “We zijn in vier jaar tijd van 100.000 naar 600.000 legostukjes gegaan. Die liefde komt deels uit handelsgeest, maar ook het verzamelen.”

Verslaving

Ronald en Eline hebben twee dochters die inmiddels ook helemaal gek zijn van de kleine bouwsteentjes. “De verslaving is er van jongs af aan ingegroeid”, vertelt Mariëlle aan Hart van Nederland. “Je begint als je klein bent met het spelen met lego, eigenlijk heel onschuldig. Toen ik een jaar of dertien was begon ik interesse te tonen in de handel en ging ik helpen met prijzen en inpakken.”

“Iedereen die iets met lego bouwt, heeft wel eens een stukje nodig”, verklaart Mariëlle het succes van hun webshop. “De afgelopen maanden hebben we echt wel een verdrievoudiging in onze bestelling gezien. Waar we eerst twee orders per dag hadden, hebben we er nu zes.” Haar vader vult aan: “Lego was de laatste jaren altijd populair, maar nu hebben mensen veel meer tijd. Ook heeft het geholpen dat de kinderen thuis waren van school.”