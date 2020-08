Geen Brabantsedag dit jaar, wél praalwagens van LEGO

Door corona kan de Brabantsedag in Heeze dit jaar niet doorgaan. Een ramp voor families die al generaties lang elk jaar keihard hun best doen om de mooiste praalwagen te bouwen. De organisatie kwam met een oplossing. Dit jaar gingen de bouwers met LEGO aan de slag.

De Brabantsedag bestaat dit jaar 62 jaar. Ieder jaar bouwen Brabanders wagens van zo’n 25 meter lang en 8 meter hoog en gaan de strijd met elkaar aan om de titel van mooiste wagen te winnen.

Generatie op generatie

De meeste deelnemende teams bestaan uit families die al generaties lang meedoen met de wedstrijd. In totaal zijn het zestien teams, samen goed voor 2500 deelnemers die normaal gesproken meelopen in de optocht. Sommige families doen al vijftig jaar mee. De wedstrijd is dus heel belangrijk voor hen. Al weken wordt nu in garages en tuinen gebouwd aan de mooiste wagens van LEGO. Kandidaten mogen de legostukjes niet breken, maar wel verven.

De organisatie van de Brabantse dag schat dat er ongeveer een kwart miljoen LEGO-blokjes worden gebruikt. De wagens worden dit jaar een stukje kleiner dan normaal, namelijk zo’n 1,5 meter lang, 1 meter hoog en 60 cm breed. Nadat één team eind-augustus tot winnaar is bekroond worden de wagens gedoneerd aan basisscholen.