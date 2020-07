Het LEGO-beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag door onbekenden ‘onthoofd’. Het enorme beeld staat sinds een week op het centrale stadsplein.

Het geel-zwarte beeld van de overleden volkszanger werd vorige week geplaatst, op de dag dat André Hazes 69 jaar zou zijn geworden. Het bijzondere kunstwerk is niet te missen door het kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon.

Maandagochtend bleek het LEGO-poppetje vernield te zijn. Het hoofd en de hoed lagen achter het beeld. Voorbijgangers hebben het hoofd weer losjes op de romp geplaatst, maar de hoed ligt nog in stukken op de grond. Het is niet duidelijk wie er achter de vernieling zit.

Lees ook: LEGO-versie van André Hazes midden op de Dam: ‘Je moet hem blijven eren’

Beeld weegt tachtig kilo

Straatkunstenaar Frank de Ruwe, ook wel Streetart Frankey, had het beeld ontworpen in opdracht van de ondernemersvereniging Dam. Die vroeg hem om de betonblokken op te vrolijken die terreuraanslagen met voertuigen moeten voorkomen. “Ik wilde iets maken wat echt iconisch is voor Amsterdam. Toen kwam ik op André Hazes”, zei hij tegen Hart van Nederland.

Het beeld was illegaal neergezet op de Dam, maar staat er na bijna een week nog steeds. Volgens Frankey staat het iedereen vrij om hem weg te halen, al is de LEGO-versie van de volkszanger wel moeilijk weg te krijgen: het kunstwerk weegt maar liefst tachtig kilo. Het is niet duidelijk of de schade aan het LEGO-beeld hersteld kan worden.

Redactie/ANP