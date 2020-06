In het LEGO-geel, maar met kenmerkend zwart pak, zonnebril, hoed, bakkebaarden, en microfoon zit sinds dinsdagochtend een uitvergrote LEGO-versie van André Hazes op de Dam in Amsterdam. Het beeld is geplaatst op de dag dat de volkszanger 69 jaar zou zijn geworden.

Straatkunstenaar Frank de Ruwe, ook wel Streetart Frankey, heeft het beeld ontworpen in opdracht van de ondernemersvereniging Dam. Zij vroegen hem om de betonblokken op de Dam op te vrolijken. “Ik wilde iets maken wat echt iconisch is voor Amsterdam. Toen kwam ik op André Hazes,” zegt hij tegen Hart van Nederland.

De Amsterdamse zanger overleed in september 2004. Als groot fan van André Hazes weet Frankey als geen ander wat voor positieve impact de zanger heeft gehad en nog steeds heeft: “Nu nog raakt hij zo veel mensen van verschillende generaties. Het is zo’n markant figuur, die moet je blijven eren en blijven herdenken.” In 2005 werd er op de Albert Cuypmarkt ook al een standbeeld van Hazes geplaatst.

LEGO-steentjes op de Dam

Waarom hij het beeld dan in LEGO-stijl heeft gemaakt? “Op de Dam staan blokken die terroristische aanslagen moeten voorkomen. Die blokken lijken heel erg op uitvergrote LEGO-blokjes”, aldus Frankey. “Als je er dan een LEGO-poppetje op plaatst, associeer je het daarmee in plaats van met terrorisme. Dat is een stuk sympathieker.”

De zanger in LEGO-vorm geeft volgens Frankey ook wat positiviteit tussen “al het negatieve nieuws over standbeelden de laatste tijd”. Hij vindt Dam daarbij de uitgelezen locatie voor een beeld van André Hazes: “De Dam is echt een entertainment plek. En die zanger is toch wel de nummer 1 entertainment.”

‘Beeld moeilijk weg te halen’

Hoe lang het beeld op de Dam blijft staan, weet de straatkunstenaar niet. Hij zegt dat hij zijn werken zelf nooit weghaalt, en dat iedereen vrij is om hem weg te halen. De LEGO-versie van de volkszanger is volgens Frankey alleen moeilijk weg te krijgen, want het weegt maar liefst zo’n 80 kilo.

Frankey hoopt in ieder geval dat het beeld nog een tijdje blijft staan. “Dit is een beeld op de Dam dat niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die hier staan. Maar deze blijft rustig op z’n LEGO-steen zitten en de stad aanschouwen. Of misschien wel bezingen als je goed luistert.”

Beeld: ANP