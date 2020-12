Langste periode zonder sneeuwdek in Nederland breekt aan

We beleven momenteel de officieel langste ‘groene’ periode sinds het begin van de metingen. Het aantal dagen waarop er een sneeuwdek blijft liggen in ons land, neemt fors af. Dat schrijft Weer.nl.

In De Bilt werd voor het laatst een sneeuwdek gemeten op 1 februari 2019. Sindsdien kwam geen sneeuwdek meer tot stand en deze periode duurt met vandaag 692 dagen. Daarmee evenaren we het oude record, tussen 17 maart 1989 en 8 februari 1991 was er ook een sneeuwdekloze periode van 692 dagen. Komende dagen wordt nog geen sneeuwdek verwacht dus het oude record gaat verbroken worden.

Metingen

Op circa 325 KNMI-neerslagstations meten waarnemers in de wintertijd om 09.00 uur en in de zomertijd om 10.00 uur de hoeveelheid neerslag en eventueel de dikte van het sneeuwdek. De waarneming in De Bilt geldt als officieel voor ons land en is ook representatief voor een eventuele witte kerst.

Aangezien er ook vandaag geen sneeuw wordt verwacht in De Bilt, zal er voor de 692e dag op rij geen sneeuwdek kunnen worden gerapporteerd, en hebben we een evenaring van de langste ‘groene’ periode sinds het begin van de sneeuwmetingen in 1930.

Vrijdag een écht record

Op donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag maakt De Bilt kans op een winterse bui. Het zou dan eventjes een beetje wit kunnen worden als een sneeuwbui precies over het weerstation trekt. Maar deze eventuele sneeuw verdwijnt eerste kerstdag snel en zeer waarschijnlijk is het dan ook groen op het moment van de meting om 09.00 uur.

De afgelopen dertig jaar is het aantal sneeuwdagen drastisch afgenomen en dit komt door de verandering van het klimaat. Tussen 1961 en 1990 waren er landelijk gemiddeld 33 sneeuwdagen. Tussen 1991 en 2020 nam dit aantal af tot twintig dagen.

Ook blijft de sneeuw steeds minder vaak liggen. Tussen 1961 en 1990 hadden we gemiddeld over het land nog 19 dagen met een sneeuwdek per winterseizoen. Afgelopen dertig jaar daalde dit aantal naar gemiddeld 10 witte dagen per winter. Afgelopen 7 winters werd dit gemiddelde niet eens gehaald en de winter van 2014 en 2020 verliepen zonder sneeuwdek, iets wat vóór 1990 nog ondenkbaar was in ons land.