Ook de laatste verdachte in de zaak van de dodelijke mishandeling van Jan Kruitwagen is op vrije voeten. De 73-jarige Arnhemmer werd vorige maand door een groepje zogenoemde ‘pedojagers’ in elkaar geslagen en bezweek later in het ziekenhuis.

De rechtbank heeft donderdag het voorarrest van de laatste verdachte opgeheven. De jongen mag onder strenge voorwaarden naar huis. Eerder werd de voorlopige hechtenis van de andere verdachten al geschorst. Er is een concreet plan voor alle verdachten om er voor te zorgen dat ze niet opnieuw de fout in zullen gaan.

Zeven verdachten

Jan werd op woensdagavond 28 oktober in de Arnhemse Spijkerbuurt opgewacht door een groepje jongeren. Ze hadden de man via internet verleid tot een seksafspraak, naar eigen zeggen deden ze zich daarbij voor als minderjarige. Toen de ‘pedojagers’ de confrontatie met de Arnhemmer aangingen, ging het mis, met fatale gevolgen.

In totaal zijn er zes minderjarigen en een jongen van achttien opgepakt voor de dodelijke mishandeling. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat er voor alle verdachte voldoende verdenking is. Ze moeten op een later moment voorkomen bij de jeugdrechter.

Redactie/ANP