De kroeg dicht dus de drankkeet in? 'Doe maar even niet', is het advies

Nu de cafés en restaurants dicht zijn, verplaatst het ‘avondje uit’ zich naar de woonkamer, bij een goede vriend of vriendin, of in sommige gevallen de welbekende drankkeet. Om drukte daar te voorkomen klinkt nu de oproep: “Neem je verantwoordelijkheid en ga niet naar de drankkeet”.

Keet Bunt in het Drentse Noordscheschut heeft zelf al maatregelen genomen. Daar mogen er nog maar maximaal vier personen tegelijk naar binnen, waar ze er normaal wel eens feestjes voor twintig man of meer hielden. De keet staat, niet heel verrassend, bij de 19-jarige Ruben van de Bunt in de tuin. Hij heeft met zijn vrienden afgesproken de regels zo veel mogelijk na te leven. Bij elkaar komen: prima. Maar niet met meer dan vier tegelijk en zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden.

Lees ook: VIDEO: Feestgangers gaan los in Roosendaals café tijdens laatste uren voor lockdown

Verheugd

De gemeente waar Noordscheschut onder valt, Hoogeveen, reageert positief. “Burgemeester Loohuis is erg verheugd dat deze jongens zelf initiatief en verantwoordelijkheid hebben getoond door maatregelen te nemen bij hun keet. Hij roept andere keeteigenaren op dat ook te doen”, laat de gemeentewoordvoerder weten. In de gemeente is geen speciaal ‘keetbeleid’. Sommige andere gemeenten hebben dat wel, daar worden keten nu bijvoorbeeld gezien als ‘huishouden’.

Vrijetijdsvereniging voor jongeren wonende op het platteland en in de dorpskernen, Plattelandsjongeren, merkt dat veel drankketen zich houden aan het advies om dicht te gaan. Devin de Jonge is keetadviseur bij de jongerenorganisatie en heeft zelf drie keer de prijs voor beste drankkeet van Nederland mogen ontvangen. Hij vindt het niet verstandig een drankkeet nu open te houden, en ziet dat veel mensen hun drankkeet dichthouden. Die van hem is nu ook gesloten.