Een mogelijke inbreker in het Zeeuwse Vlissingen kwam in de nacht van zaterdag op zondag niet heel ver: hij rende letterlijk in de armen van toegesnelde agenten.

Rond 2.45 uur een melding van een mogelijke inbraak bij aan woning aan de Jan van de Capellelaan. De politie rukte direct met meerdere auto’s uit, twee agenten trokken snel naar een brandgang achter de huizen in de straat.

Ze bleken daar niet lang naar de verdachte te hoeven zoeken, want op dat moment kwam hij over een schutting uit een achtertuin geklommen. De man rende vervolgens recht op de politiemensen af. Tot zijn grote schrik, waarna hij nog probeerde te ontsnappen.

Lees ook: Hardnekkig broodjeaapverhaal rondom inbrekerstekens ‘nauwelijks uit te roeien’

De verdachte kwam echter niet ver en kon snel door de agenten worden opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Goes, hij zit nog vast. De politie meldt dat het nog niet duidelijk is of hij daadwerkelijk ergens heeft ingebroken, dat wordt nog onderzocht.