Hardnekkig broodjeaapverhaal rondom inbrekerstekens 'nauwelijks uit te roeien'

De politie heeft dit weekend excuses aangeboden voor het verspreiden van ‘nepnieuws’ over witte strepen op woningen in Woerden. De dienders in de Utrechtse plaats waarschuwden vorige week voor inbrekers die strepen op huizen zouden zetten. Maar het bleek te gaan om een hardnekkig broodjeaapverhaal.

”Dit verhaal is echt al 500 jaar oud”, weet nepnieuws-expert Peter Burger te vertellen aan Hart van Nederland.

Landlopers of gevaarlijke hond

De waarschuwing in Woerden dit weekeind bleek onterecht: de gemeente had de strepen zelf geplaatst voor een kabelbedrijf. Toch is het niet de eerste keer dat dit verhaal de ronde doet. Burger volgt het verhaal al twintig jaar, maar het is al veel ouder. ”Het is begonnen als verhaal over landlopers en zwervers die de strepen achter lieten. Zo wisten ze waar je terecht kon om eten te halen, of waar een gevaarlijke hond op het erf liep. Door telkens doorvertellen is het een verhaal geworden over inbrekers die geheime tekens op je deur zetten.”

Waarom het verhaal dan nog steeds leeft? ”Mensen die geven sowieso dit soort waarschuwingen aan elkaar door, dat loopt als een vuurtje. Zeker als de bron de politie is denken mensen dat ze helemaal goed zitten als ze het doorgeven aan andere mensen in de app of hun familie.”

Reactie politie

Een politiewoordvoerder laat in een reactie weten: “Over het algemeen zijn de collega’s ook op de hoogte hoe hiermee om te gaan. Maar het valt helaas binnen een grote organisatie zoals de politie niet uit te sluiten dat individuele wijkagenten of teams, met de beste intenties, op basis van verdachte situaties of andere omstandigheden de behoefte voelen om burgers te waarschuwen. We zullen de collega’s via onze interne kanalen nogmaals attenderen op het feit dat er geen universele tekens zijn, waarmee inbrekers op grote schaal met elkaar communiceren.”

Overijverige wijkagent

”De politie is nauwelijks te verbeteren lijkt het; er zijn telkens weer nieuwe overijverige politieagenten en rechercheurs die beweren dat de tekens worden gevonden. Het is nauwelijks uit te roeien, dat komt onder andere omdat iedere iedere individuele wijkagent tegenwoordig ook woordvoerder is. Ze praten niet alleen met burgers, maar hebben een enorme megafoon met Twitter en Facebook.”

Burger vindt het wel goed dat agenten de burgers waarschuwen, maar dat kan ook op andere manieren. ”Ik denk dat het geen goed idee is dat de politie waarschuwt voor iets wat niet bestaat, daarom is het goed dat de politie in Woerden heeft toegegeven dat dit niet klopt.” De expert denkt aan andere acties om het publiek te attenderen: ”Zinnige acties vind ik het als agenten zelf door de buurt lopen en een voetafdruk achterlaten met de boodschap: ‘je moet de boel beter afsluiten’.”