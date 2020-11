Koren zingen nog steeds gedwongen via videobellen: "We worden heel hard getroffen"

Tijdens de aankondiging van de versoepelingen tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag is één onderdeel niet genoemd. De amateurkoren mogen nog altijd niet zingen. Ze maken zich zorgen over de toekomst.

Zingen in groepen. In de eerste coronagolf werd het al verboden, in augustus mocht het weer en 2 week geleden moesten ze weer stoppen. “Het was een koude douche”, zegt Daphne Wassink, woordvoerder van Koornetwerk Nederland. “Op de website van het RIVM staat dat er een verbod is voor amateurkoren, ook voor de jeugd tussen 12-17 jaar. Dus een verzwaring!”

Online oefenen

En dat terwijl koren er al veel aan gedaan hebben. “Vanaf juli mochten we starten met zingen, met richtlijnen in de hand. Niet alle koren zijn gestart, anderen hebben nieuwe locaties gezocht. Er zijn koren opgeknipt, schema’s gemaakt. We noemen het soms grappend de AIVD kerstpuzzel.”

Ze vindt het jammer dat de koren nu weer online moeten oefenen. “Wij staan in tabellen met stip onderaan. Het betekent niet dat er nooit iets gebeurt, maar dat geldt overal. Ik word heel verdrietig als ik van een koor hoor: we hebben ons vanavond opgeheven. Dat is wat er gebeurt met zo’n maatregel, als ze geen perspectief meer zien.”

Halvering ledental

Ook dirigent Ton van Diepen houdt zijn hart vast. “Het was een domper, want kerken en professionals mogen wel zingen. We worden heel hard getroffen.” Van Diepen organiseert pop- en rockkoren door het hele land. “We hadden in maart ruim 2800 leden, nu nog maar 1400 leden, we hebben 8 man personeel moeten ontslaan…”

Treurige berichten die volgens Wassink niet alleen bij dit koor spelen. “Als het in het belang is van de samenleving is en we pas op de plaats moeten maken: prima. Maar hoe het nu gaat, zonder informatie en overleg maakt het dat moeilijk.”