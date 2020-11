Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge kondigden dinsdagavond nieuwe versoepelingen aan. Zo gaan de buurthuizen, zwembaden en bioscopen weer open. Daarnaast mogen huishoudens weer drie personen ontvangen in plaats van twee. Ook op straat mogen mensen weer met vier personen bij elkaar zijn, mits de 1,5 meter gehandhaafd wordt.

“De cijfers zijn nog steeds te hoog, maar de trend is dalend. Dat is positief”, zegt premier Rutte aan het begin van de persconferentie. “Op dit moment laten de cijfers zien dat de maatregelen werken.” Ook wees de premier op het reproductiegetal (het getal voor het gemiddeld aantal mensen dat met COVID-19 besmet is) dat onder de 1 ligt, maar daarnaast is er volgens Rutte ook ruimte voor betering. “Zoals in supermarkten en het advies om thuis te werken.” Daarnaast moet ook het gedrag in winkels en achter de voordeur beter.

De extra maatregelen die op dinsdag 3 november zijn aangekondigd lopen komende woensdagnacht af. Hieronder zetten we de versoepelingen op een rij.

Versoepelingen

Buurthuizen, zwembaden, bioscopen, poppodia en theaters mogen na woensdag weer open. In iedere zaal mogen 30 personen aanwezig zijn. Daarnaast mogen ook pretparken en dierentuinen weer open. De maximaal 30 mensen-regel gaat, net als twee weken geleden, niet gelden voor pret- en dierenparken.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte wordt iets versoepeld. Op dit moment mogen er buiten nog maar twee personen samenkomen, dat gaat naar vier. Huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar zijn daarop een uitzondering. Thuis mogen mensen weer 3 mensen ontvangen. Dat mag met maximaal een groep mensen per dag.

Tijdelijke wet

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder meer de mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes, zoals in theaters, restaurants, winkels en musea. Op een later moment wordt daar meer over duidelijk.

Testen

Mensen die contact hebben gehad met een coronapatiënt maar geen klachten hebben, kunnen zich vanaf 1 december ook laten testen. Ook mensen die van de CoronaMelder-App een waarschuwing krijgen, kunnen zich testen bij de GGD. Zodra de test negatief is, hoeven zij niet in quarantaine. Tot 1 december moesten mensen klachten hebben voordat ze zich konden laten testen op het virus.

Sport

Het is na woensdag weer mogelijk om te sporten in groepslessen, maar wel beperkt. Volwassenen mogen individueel sporten op 1,5 meter afstand. Sporten in teamverband mag, maar niet met meer dan vier personen. Kinderen tot 18 jaar mogen wel sporten in teamverband, of onderling met teams van de eigen club.

Wel zijn sportkantines, douches en kleedkamers gesloten. Ook zijn wedstrijden niet toegestaan. Een uitzondering daarin zijn topsporters.

Feestdagen

Begin december wordt besloten of de maatregelen kunnen worden aangepast. Feestdagen, zoals Sinterklaas, kunnen worden gevierd, op voorwaarde dat mensen afstand houden en maximaal drie personen thuis ontvangen. “Met wat creativiteit kunnen we wellicht oplossingen vinden om Pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes of via een digitale verbinding”, vertelt premier Rutte. Welke maatregelen er rondom de kerstdagen gelden, is nog niet besloten. “Maar hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassingen van de maatregelen.”

Reizen

Verder blijft de oproep om zo min mogelijk te reizen. Daarnaast moeten mensen het aantal uitstapjes beperken en drukte vermijden.

Ook worden Nederlanders opgeroepen om geen reizen te boeken tot half januari, tenzij het noodzakelijk is. Reizen naar de Caribische delen van het land kan nog wel.

