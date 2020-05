Kolham reageert geschokt op steekpartij: 'Zo'n jonge man die dit zijn ouders aandoet, verschrikkelijk'

Het Groningse dorp Kolham is zondagmiddag opgeschrikt door een dubbele steekpartij. Bij een woning aan de Hoofdweg werden twee mensen neergestoken. De dader, volgens buurtbewoners de zoon van het belaagde stel, is even later aangehouden.

Een van de buren had al snel door dat het mis was. “Ik zag de overbuurman heen en weer lopen, dus ik vraag: ‘Frans, wat is er?’. ‘Ja, Henk is gestoken en Gea ook!’ Nou, dan schrik je. Toen kwam de politie ook al direct.”

Helemaal onverwacht kwam het incident niet, vertelt de buurman. “Je schrikt je hartstikke kapot. Maar in ons achterhoofd hadden we het wel een keer verwacht. In het verleden was hij al van plan zijn ouders iets aan te doen. De laatste paar jaren niet, maar een jaar of vijf, zes terug wel. Dus dat gaat een keer fout.”

Heftig en verschrikkelijk

Een buurvrouw omschrijft het getroffen gezin als ‘hardwerkende mensen’. “Ze zijn allebei gewond. Hele goede mensen. Niks mis mee. Hun hondje liep nog bij ons het erf op. Het is heel heftig. Er was politie, ambulances.”

“Het zijn inderdaad onze buurtjes”, zegt een dorpsgenote. “Ja, eigenlijk wel vrienden van ons. Zo’n jonge man die dit zijn ouders aan kan doen, dat is gewoon verschrikkelijk. Wij zitten bovenop de telefoon nu, van: hoe gaat het met ze? Dit is niet normaal in zo’n dorp. Dit zijn geen dingen die normaal dagelijks gebeuren.”

Verwarde verdachte

De slachtoffers bevonden zich op het moment van de steekpartij in huis, maar wisten beiden naar buiten te komen, meldt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Een uur na de steekpartij werd de verdachte aangehouden in het naburige Scharmer. Hij zou ‘verward gedrag’ vertonen.