Drugslab ontdekt in woning Willemsoord, man aangehouden

De politie heeft zondagmiddag een inval gedaan in een drugslab in het Overijsselse Willemsoord. Bij een woning aan de Ronde Blesse, een buurtschap vlak bij de grens met Friesland, is één man aangehouden.

Sinds het middaguur zijn veel agenten op de been in het buitengebied. Ze hebben een hond ingezet en er vliegt een politiehelikopter boven het lab. De weg is afgesloten om de agenten de ruimte te geven voor het onderzoek. Een woordvoerder van politie kon nog geen verdere details geven.

Er is een onderzoek ingesteld.

Foto: SPS Media