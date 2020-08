Drachtige koe komt kijkje nemen in restaurant: 'Gelukkig heeft ze niks achtergelaten'

Gasten van Herberg De Brabantse Kluis in het Brabantse Aarle-Rixtel werden donderdagavond geconfronteerd met de oorsprong van hun biefstukje. Een koe wandelde nietsvermoedend het restaurant in, liep een rondje en wist vervolgens zelf haar weg naar buiten te vinden.

De herberg is een restaurant en boerderij in een. Bij de verhuizing van een drachtige koe van de ene naar de andere stal wist de koe te ontsnappen. “Veel mensen hebben het zien gebeuren”, vertelt eigenaresse Christa Migchels aan Omroep Brabant. “De een vond het eng, de ander juist grappig. Het was in ieder geval voor iedereen een beleving.”

‘Niks achtergelaten’

“Ze liep netjes naar binnen, helemaal door het restaurant en toen weer via een andere ingang naar buiten”, legt Migchels uit. “Ze liep heel rustig en heeft alles heel gelaten. Gelukkig heeft ze ook niks achtergelaten.”

De Brabantse Kluis laat op Facebook weten dat de drachtige koe vrijdagochtend is bevallen van een gezond kalf.