KNRM: Zoektocht naar vermist Duits meisje op Ameland definitief gestaakt

De zoektocht naar het 14-jarige Duitse meisje op Ameland is gestaakt. Ook morgen zal er door de officiële kanalen niet meer verder worden gezocht. Dit laat de De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) weten aan Hart van Nederland.

“In feite is het nu zoeken naar een stoffelijk overschot. Wij gaan morgen niet meer actief zoeken, maar houden samen met de politie wel de kustlijn extra in de gaten”, aldus een woordvoerder van de KNRM.

Groep garnalenkotters zoekt door

Maandagochtend zoekt een groep garnalenkotters nog op zee. Het meisje was samen met haar zusje gaan zwemmen ter hoogte van Nes toen ze in de problemen kwamen. De nieuwe operatie begon vanochtend bij zonsopgang, rond 5.30 uur. Er werd zowel op het water, op het strand, als in de duinen gezocht.

Lees ook: Zoektocht naar vermist meisje (14) bij Ameland hervat: ‘Overlevingskans nihil’

Nadat er alarm was geslagen werd meteen een grote zoekactie gestart. Vijf boten van de reddingsbrigade, een helikopter van de kustwacht, eilandbewoners en de politie zochten urenlang in zee en op het strand, maar het meisje werd niet gevonden.