Hommeles in Knokke: opnieuw Nederlandse jongeren aangehouden

In het centrum van de Belgische badplaats Knokke zijn bij ongeregeldheden vijf arrestaties verricht onder wie drie Nederlandse jongeren. Het is al verscheidene nachten onrustig in de uitgaanswijk van Knokke zodra de cafés om 01.00 uur sluiten. De gemeentepolitie heeft de hulp ingeroepen van de federale collega’s en ook Nederlandse agenten zijn naar Knokke gekomen om de orde te helpen handhaven, meldde de Belgische omroep VRT.

Lees ook: Honderden Nederlandse jongeren belagen agenten in Belgische kustplaats

Ook in de voorafgaande nacht zijn vijf mensen aangehouden. De overlast zou vooral door Nederlandse jongeren worden veroorzaakt die na de sluiting van de horeca blijven hangen in de wijk vlak bij het gemeentehuis.

“De Nederlandse jongeren willen nog niet terug naar hun slaapplaats en hebben totaal geen respect voor de coronamaatregelen. Dat geeft heel wat overlast, zoals geluidoverlast en kleine vechtpartijen”, vertelde korpschef Steve Desmet van de Politiezone Damme Knokke-Heist donderdag tegen Hart van Nederland.

Tekst gaat verder onder video:



Langer open

Ze provoceren voorbijgangers en de politieagenten. De autoriteiten overwegen om de cafés in Knokke langer open te houden. Door het coronavirus sluiten ze om 01.00 uur. Bij latere sluitingstijden zouden de ‘feestvierders’ gespreid kunnen vertrekken en niet allemaal tegelijk op bijvoorbeeld het Verweeplein terechtkomen.

Recentelijk kwamen Nederlandse jongeren die zich in de Portugese badplaats Albufeira hadden misdragen in het nieuws.

ANP