Honderden Nederlandse jongeren belagen agenten in Belgische kustplaats

Fikse scheldpartijen, knokpartijen met agenten en een grote groep beschonken Nederlandse jongeren, het Belgische badplaatsje Knokke heeft het allemaal. Maar voor bewoners en de politie van het pittoreske dorp is de maat vol. De overlast is zo erg, dat de lokale politie inmiddels de hulp inroept van andere korpsen en zelfs van de Nederlandse politie.

De problemen ontstaan telkens ‘s nachts, als de horeca sluit. Cafés en kroegen gaan vanwege de coronacrisis al om één uur ‘s nachts dicht. En dan beginnen de problemen.

“De Nederlandse jongeren willen nog niet terug naar hun slaapplaats en hebben totaal geen respect voor de coronamaatregelen. Dat geeft heel wat overlast, zoals geluidoverlast en kleine vechtpartijen”, vertelt korpschef Steve Desmet van de Politiezone Damme Knokke-Heist tegen Hart van Nederland.

Geschopt en gestampt

Dinsdagavond loopt de overlast de spuigaten uit. De politie houdt vijf Nederlanders aan, ook delen agenten boetes uit. Burgemeester Leopold Lippens: “De jongeren schelden de politie uit en ze zijn ook fysiek agressief tegen agenten. Dat krijg je als mensen te veel drinken.”

Volgens korpschef Desmet gaan de mishandelingen ver. “Onze mensen wilden een aantal heethoofden eruit halen, omdat die toch wel de aanstokers waren van de herrie.” Bij de aanhouding van deze relschoppers werden de agenten omringd door honderden Nederlandse jongeren. “Een aantal van hen hebben geschopt en gestampt naar de hoofden van de politieagenten.”

De daders zijn vooral tieners uit de noordelijke helft van Nederland, aldus de korpschef. “Het zijn allemaal jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Het zijn meer de gegoede Nederlanders die de weg naar Knokke-Heist hebben gevonden.”

Harder optreden

Om erger te voorkomen besluiten de Belgen om in de daarop volgende nacht kordaat in te grijpen. “We hebben gisteravond een grote hoeveelheid politiemensen ingezet uit onze eigen zone, maar ook versterking gevraagd van de federale politie. Ook de Nederlandse politie was erbij betrokken”, vertelt de politie.

De agenten sommeren de jongeren het centrum te verlaten, zodat het snel rustig wordt. Het werkt, volgens de politie verloopt alles rustig. De meeste jongeren vertrekken zonder problemen, een aantal biedt de politie wat meer werk. “Het is de bedoeling om in elk geval deze week op deze manier te blijven optreden. We bekijken de situatie wel per nacht.”

Jaarlijks overlast

De politie zegt dat er jaarlijks veel Nederlandse jongeren naar Knokke komen. “Maar dat er nu zoveel overlast is, komt vooral omdat de horeca vanwege de coronamaatregelen zo vroeg dicht moet.”

Burgemeester Lippens wil niet langer ‘aanvaarden dat mensen maar doen wat ze willen’. “Ik heb geen enkel probleem met Nederlanders, iedereen is welkom in Knokke. Maar er zijn wel reglementen. Ik heb zelf ook niet besloten dat de horeca om één uur al moet sluiten.” De burgemeester heeft het gevoel dat voor veel jongeren ‘corona geen werkelijkheid is’.

Hoewel er nu door de coronamaatregelen meer overlast lijkt te zijn, is die overlast er in voorgaande jaren ook wel. Meestal in de eerste twee weken van juli, volgens Lippens. Hij denkt dat het zou helpen als de alcoholwetgeving in België verandert. In België is drinken vanaf je zestiende toegestaan. Nederlandse jongeren kunnen er dus ongestoord ‘losgaan’.

“Ze drinken zich kapot en dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Het is een beetje triest”, vindt de burgemeester.

‘Bedankt om het voor iedereen te verkloten’

Ook bewoners van Knokke zijn de overlast van de Nederlandse jongeren meer dan zat. “Het is elk jaar wel, maar dit jaar is erger, omdat je de jongeren om één uur niet naar huis krijgt”, zegt een bewoner tegen Hart van Nederland.

Op Facebook worden filmpjes gedeeld van de ongeregeldheden van dinsdag. “Bedankt om het voor iedereen te verkloten, het zwijn te komen uithangen en daarbij nog eens de politie uit te dagen”, schrijft een inwoner van Knokke bij een filmpje dat ze zelf maakt van de overlast. Jongeren zouden ‘alle agenten zijn homo’s’ hebben geroepen. “Respect voor de politie, maar dit loopt echt volledig uit de hand.”

Korpschef Desmet hoopt dat de relschoppers zich aan de maatregelen houdt. “De burgemeester is als de dood dat corona hier uitbreekt. Wat wij hier in België zeggen, gebruik uw gezond verstand en volg de raadgevingen op. Als het niet hoeft, kom dan ook niet hier om zonder ouderlijk toezicht te denken dat alles kan.”

Ook overlast in Portugal

Eerder deze week komen ook al berichten naar buiten van overlast door Nederlandse jongeren in het Portugese Albufeira. Jongeren zouden er massaal de coronaregels aan hun laars lappen. De militaire politie moet worden ingeschakeld als de situatie uit de hand dreigt te lopen.