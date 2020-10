'Piloten KLM willen niet buigen voor minister Hoekstra'

Pilotenvakbond VNV lijkt niet te willen tekenen voor een langer loonoffer, zoals dat door minister Hoekstra (Financiën) is geëist. In een brief aan leden stelt de VNV dat het akkoord met de KLM-directie van 1 oktober wat hen betreft bindend is. Dat meldt De Telegraaf.

De KLM-vakbonden hebben tot zaterdagmiddag 12.00 uur de tijd om een extra overeenkomst te tekenen, waarin is vastgelegd dat ze zich committeren aan vijf jaar loonmatiging.

Zonder lening is KLM failliet

Zonder deze extra clausule dreigt KLM het leningenpakket van 3,4 miljard euro van de Staat en banken niet te ontvangen. Als de KLM de lening niet gaat ontvangen dan zal de luchtvaartmaatschappij failliet gaan.

Op 1 oktober kwamen de KLM-directie en de vakbonden tot afspraken over een loonoffer, met looptijden van anderhalf tot twee jaar. Daarbij wordt tot 20 procent aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. De looptijd van leningen is vijf jaar.

ANP