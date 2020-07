Bij luchtvaartmaatschappij KLM worden de komende tijd zo’n 1500 mensen ontslagen. Dat aantal komt bovenop de KLM-medewerkers die gebruikmaakten van de vrijwillige vertrekregeling, de uitzendkrachten en mensen met een aflopend contract die al moesten vertrekken en de medewerkers die dit jaar en volgend jaar met pensioen gaan.

KLM spreekt in een verklaring van een huidig totaal voltijdsbanen van 33.000. Gezien de “hoge mate van onzekerheid” houdt de onderneming de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te verminderen als het productieniveau verder blijft tegenvallen.

Lees ook: Staatssteun voor KLM, maar hoe geliefd is de ‘blauwe zwaan’ eigenlijk?

De banen verdwijnen bij alle groepen KLM-personeel. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij met de bonden voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel in gesprek moet om een sociaal plan vast te stellen. Die gesprekken beginnen wat KLM-topman Pieter Elbers betreft zo snel mogelijk, al beseft hij dat het geen makkelijk traject wordt. “We streven naar zo veel mogelijk baanbehoud, maar de brute realiteit is dat we helaas wel actie moeten ondernemen.”

Harde klappen

De luchtvaartbranche heeft namelijk harde klappen gekregen door de coronacrisis, geeft Elbers aan. Niet alleen is er simpelweg te veel personeel, de luchtvaartmaatschappij moet ook de kosten terugdringen. “Dit zijn nog maar de contouren van het plan”, zegt de KLM-topman. Eind oktober moet er een uitgewerkt plan liggen, inclusief de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een van de voorwaarden van de miljardenlening die KLM van de Nederlandse staat kreeg.

Lees ook: Kabinet geeft 3,4 miljard noodsteun aan KLM

In totaal gaat KLM inclusief haar dochterbedrijven met ongeveer 5000 medewerkers minder door. Mensen met aflopende en tijdelijke contracten waren goed voor ongeveer 1500 voltijdsbanen, de 2400 medewerkers die vrijwillig vertrekken vullen ongeveer 2000 voltijdsbanen en tot eind volgend jaar gaan ook nog eens 500 mensen met pensioen.

ANP