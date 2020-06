Staatssteun voor KLM, maar hoe geliefd is de 'blauwe zwaan' eigenlijk?

Vrijdag werd duidelijk met hoeveel geld het kabinet vliegmaatschappij KLM te hulp schiet. Een steunpakket van 3,4 miljard euro moet ervoor zorgen dat de ‘blauwe zwaan’ door de coronacrisis heen komt. Maar wat vindt Nederland eigenlijk van de staatssteun?

Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt dat KLM met het noodpakket “tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit kan”. Naast de financiële steun heeft het kabinet ook harde afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol. De staatssteun moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Kan het kostbare besluit van de regering ook op steun van de Nederlandse bevolking rekenen? Een ding maakt het onderzoek van Wat vindt Nederland meer dan duidelijk: een ruime meerderheid van de Nederlanders zou het vreselijk vinden als KLM door de coronacrisis failliet gaat en er zo na honderd jaar een einde komt aan de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld.

KLM ook minder geliefd

Aan het onderzoek deden ruim 4800 mensen mee. Zes op de tien van hen zegt KLM te zullen missen mocht het bedrijf verdwijnen. Toch zijn er ook genoeg mensen die duidelijk minder warme gevoelens koesteren voor de koninklijke vliegmaatschappij: een derde zou er geen traan om laten als de blauwe zwaan bankroet gaat.

Het steunpakket voor KLM bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro die het bedrijf binnen 5,5 jaar moet aflossen. Verder staat de overheid voor 2,4 miljard euro garant op kredieten die de vliegmaatschappij heeft openstaan bij banken. Maar als KLM het miljardenbedrag niet kan terugbetalen betekent dat dat de belastingbetaler later de rekening krijgt.

Coronatoeslag op vliegtickets?

Zijn Nederlanders nu al bereid om zelf te portemonnee te trekken om KLM er bovenop te krijgen, bijvoorbeeld door een speciale coronatoeslag op vliegtickets? Zo geliefd als de blauwe zwaan is, zo onpopulair is een extra toeslag. Meer dan de helft van de mensen moet daar niets van weten, maar 37 procent is wel bereid om bij te betalen als dat KLM helpt te overleven.

Een van de voorwaarden voor de staatsteun is dat KLM de kosten met 15 procent verlaagt. Daarvoor wordt komende tijd een herstructureringsplan gemaakt. Werknemers die meer dan drie keer modaal verdienen wordt gevraagd om minstens 20 procent salaris in te leveren. Pilotenvakbond VNV is verrast door de afspraken en vindt dat er van te veel mensen een loonoffer wordt gevraagd.

In hoeverre zijn Nederlanders bereid om een deel van hun salaris in te leveren om zo hun werkgever overeind te houden? Niet heel erg, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 5 procent zegt een loonoffer van 20 procent te willen doen. Drie op de tien mensen zegt 0 procent in te willen leveren, niets dus.

Maar de grootste groep hoeft zich sowieso niet met dit dilemma bezig te houden: een derde van de ondervraagden zegt namelijk op dit moment geen werkgever te hebben.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond