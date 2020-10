Kleine ondernemers bezorgd om coronapersconferentie: 'We houden ons hart vast'

Vanavond worden er aangescherpte maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het ziet er naar uit dat vooral de detailhandel en horeca klappen moeten vangen. Ondernemers in het Zuid-Hollandse Barendrecht wachten vol spanning de persconferentie van premier Mark Rutte af. “Ik zit niet te wachten op een tweede lockdown.”

Pannenkoekenhuis-eigenaar Johnny Bakker hoopt dat de horeca deze keer gespaard wordt: “Maar wij houden ons hart vast, we zien er tegenop. Het is moeilijk in te schatten wat het gaat worden.” Het pannenkoekenhuis heeft plek voor maar liefst 150 man en is al teruggegaan naar maximaal dertig. Johnny: “Hoe ver moeten we nog gaan? Het is nu al niet lang vol te houden zo. Denk ook aan al onze leveranciers en werknemers. We hopen op geen zware coronamaatregelen.”

Angst is toegenomen

Ook kapperszaken, nagelstudio’s en beautysalons in Barendrecht weten niet wat ze kunnen verwachten vandaag. De aanstaande persconferentie is het gesprek van de dag in hun zaak. Schoonheidsspecialiste Monique Bimmel: “Al mijn klanten hebben het erover, het leeft enorm. Er is ook veel angst. Ik werk veel met ouderen en je ziet dat de angst vooral onder hen enorm is toegenomen.”

Bimmel doet er alles aan om haar zaak hygiënisch te houden. “Ik poets mij helemaal suf. Ik heb een kleine salon, maar ben echt na elke behandeling alles aan het schoonmaken met ontsmettingsdoekjes. Ik wil toch dat mijn klanten zich veilig voelen. Je ziet aan de cijfers dat het niet goed gaat, maar ik zit echt niet te wachten op een tweede lockdown.”

Ook sportschoolhouder Jacqueline Mustert ziet de angst onder ouderen stijgen. “Eerst ging het heel goed en waren de mensen niet bang. Maar sinds de vorige persconferentie zijn er mensen bang geworden. Vooral de ouderen komen niet meer, er is een enorme leegloop. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren.”